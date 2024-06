Die Finalnoten: Maatsen fällt im BVB-Defensivverbund deutlich ab

Bitterer Champions-League-Abend für Borussia Dortmund. Lange Zeit war Schwarz-Gelb gegen Real Madrid gut in der Partie, ehe die Königlichen per Standard zuschlugen und das Spiel so auf ihre Seite zogen. Die kicker-Noten zur Finalpleite des BVB. IMAGO/BSR Agency