"Die FIFA denkt nur an eine kleine Gruppe": La Liga will gegen Klub-WM-Pläne juristisch vorgehen

Wie ein Lauffeuer verbreitete sich die Meldung, dass die FIFA die Klub-WM ab 2025 auf 32 Teilnehmer aufblasen will. Das neue Format stößt auch auf Ablehnung - so kündigte La Liga an, rechtliche Schritte prüfen zu wollen.

Im März 2019 hatte sich das FIFA-Council für eine Erhöhung der Teilnehmerzahl der Klub-WM entschieden, ursprünglich waren 24 Mannschaften angedacht. Erstmals hätte das Turnier 2021 in diesem Format in China ausgetragen werden sollen, doch coronabedingt kam es nicht dazu. Nun also startet der Wettbewerb ab 2025 in neuem Format, dann aber mit 32 Teams.

Nicht jedem gefällt das. "Diese Entscheidungen wurden einseitig getroffen, ohne Rücksprache, geschweige denn Zustimmung von denen, die direkt davon betroffen sind: den Ligen, ihren Mitgliedsvereinen, den Spielern und Fans", hieß es in einer Mitteilung des WLF am Freitag. Der Ligen-Verband, dem auch die deutsche DFL angehört, verweist auf mögliche "schädliche Folgen für den Fußball und das Wohlbefinden der Spieler".

Kritisch äußerte sich auch die internationale Vereinigung der Profispieler (FIFPRO), die auf "schwerwiegende Folgen" im Hinblick auf die Belastung der Spieler hinwies.

La Liga will rechtliche Schritte prüfen

La Liga kündigte nun gar rechtliche Schritte an. "Die FIFA denkt nur an eine kleine Gruppe von Vereinen und Spielern, während es im Profifußball viele Profiligen, tausende von Vereinen und Spielern gibt, die nicht an diesen internationalen Wettbewerben teilnehmen", kritisierte die spanische Profi-Liga den Weltverband in einer Mitteilung vom Samstag.

Ferner kündigte man an, gegen die FIFA-Pläne vorgehen zu wollen: "Angesichts dieser Entscheidungen, die ohne Absprache mit den direkt davon betroffenen Parteien gefällt wurden, (...) gibt La Liga hiermit bekannt, dass sie rechtliche Schritte prüfen wird, um die Klub-Weltmeisterschaft im angekündigten Format zu verhindern."

Internationaler Spielplan und Geld als Knackpunkte

Durch die aufgeblähte Klub-WM kommt noch mehr Druck in den ohnehin schon vollgepackten Terminkalender. Gerade die nationalen Ligen und Pokalwettbewerbe könnten stärker unter Druck geraten, wenn internationale Wettbewerbe mehr und mehr ausgeweitet werden - unter anderem geht auch die Champions League ab 2024 in reformiertem und ausgeweitetem Format an den Start. Und nun auch noch die Klub-WM.

Der internationale Spielplan ist derzeit bis 2024 beschlossen - was danach kommt, ist unklar. Eigentlich soll dieser noch ausgehandelt werden, doch die WLF moniert, dass die FIFA mit ihrem Beschluss "die wichtigsten Grundsätze für den neuen internationalen Spielkalender nach 2024 schon festgelegt" habe.

Kritisch zu betrachten wäre auch, dass die Schere zwischen armen und reichen Klubs durch die vergrößerten internationalen Wettbewerbe und damit einhergehenden erhöhten Einnahmen noch weiter auseinandergehen würde - und es so zu einer weiteren Wettbewerbsverzerrung in nationalen Wettbewerben kommen könnte.