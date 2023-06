Die fetten Jahre sind vorbei

Die U 21 kann sich auf immer weniger Profi-Erfahrung stützen. Ein Beleg für die sinkende Qualität im deutschen Nachwuchsfußball.

Bei aller berechtigten Kritik an den enttäuschenden Auftritten des U-21-Nationalteams darf man nicht vergessen: Trainer Antonio Di Salvo fehlten gleich neun potenzielle Stammkräfte.

Die verletzungsbedingten Ausfälle von Kapitän Jonathan Burkardt, Karim Adeyemi, Felix Nmecha, Jan Thielmann und Ansgar Knauff schwächten die offensive Schlagkraft merklich. Neben Linksverteidiger Noah Katterbach standen in Armel Bella Kotchap, Jordan Beyer und Malick Thiaw drei der besten Innenverteidiger nicht zur Verfügung.

Warum Thiaw fürs A-Team Testspiele absolvieren sollte - in denen er fraglos zu den wenigen positiven Erscheinungen zählte - statt als Führungskraft eine EM zu bestreiten, darf infrage gestellt werden. Dass die hochbegabten Jamal Musiala und Florian Wirtz, der 2021 U-21-Europameister wurde, nicht mehr abgestellt wurden, ist hingegen verständlich.

2017: Kuntz-Elf verkraftete viele Abstellungen

Theoretisch fehlten also sogar elf Topkräfte in Georgien - was das Abschneiden dennoch nicht hinreichend erklärt, respektive entschuldigt. 2017 musste der damalige U-21-Coach Stefan Kuntz nämlich auf gleich acht Spitzenkräfte verzichten, die zur gleichen Zeit mit der A-Mannschaft den Confed-Cup gewannen: Joshua Kimmich, Leon Goretzka, Matthias Ginter, Niklas Süle, Julian Brandt, Timo Werner, Emre Can und Benjamin Henrichs. Leroy Sané fehlte zudem wegen einer Nasen-OP.

Aber das Kuntz-Ensemble holte den Titel, weil es sich immer noch auf gestandene Erstligaspieler stützen konnte. Mittelfeld-Chef Maximilian Arnold hatte zum damaligen Zeitpunkt bereits 126 Bundesligaeinsätze für Wolfsburg bestritten. Im Schnitt kam 2017 jeder U-21-Akteur auf 3185 Einsatzminuten in den Top-5-Ligen. Das entspricht etwas mehr als 35 kompletten Partien. Neben Arnold hatten Max Meyer, Dominik Kohr, Niklas Stark, Yannick Gerhardt, Mahmoud Dahoud und Levin Öztunali schon mindestens 50 Startelfeinsätze in den Top-5-Ligen bestritten.

2019: Nur zwei Profis hatten mehr als 50 Profi-Einsätze

Bei der EM 2019 waren es acht Akteure mit einem solchen Erfahrungswert (Tah, Baumgartl, M. Eggestein, Öztunali, Anton, Dahoud, Henrichs, Amiri), und auch die Gesamterfahrung im Kader lag etwas höher, obwohl fünf A-Nationalspieler fehlten (Brandt, Havertz, Sané, Kehrer, Werner). Seitdem sanken all diese Werte.

Obwohl nur erneut Überflieger Kai Havertz nicht abgestellt wurde und Dennis Geiger als Säule ausfiel, wies der Kader 2021 im Schnitt nur noch 1322 Topliga-Minuten auf. Mindestens 50 Startelfeinsätze hatten einzig Ridle Baku und Arne Meier auf dem Konto. Im aktuellen Kader kommt kein einziger Akteur auf diese Marke. Ein erschreckend eindeutiger Beleg für die seit Jahren sinkende Qualität im deutschen Nachwuchs.

2021: Immerhin eine funktionierende Achse

Hinzu kommt: Das mit dem aktuellen Ensemble vergleichbar unerfahrene Europameister-Team 2021 hatte wie die Vorgänger zumindest eine funktionierende Achse. Stürmer Lukas Nmecha wurde, wie Luca Waldschmidt 2019, EM-Torschützenkönig. Nico Schlotterbeck und Amos Pieper standen für ein stabiles Abwehrzentrum, und Niklas Dorsch sorgte, teilweise unterstützt von Salih Özcan, für die nötige kompromisslose Aggressivität im zentralen Mittelfeld. Vor allem diese Tugend ging dem aktuellen Ensemble ab. Nicht nur im Mittelfeld, wie Rudi Völler nach dem 1:2 gegen Tschechien kritisierte. Der DFB-Sportdirektor weiß längst: Auch in der U 21 sind die fetten Jahre vorbei.