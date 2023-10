Die Fans leiden unter der späten Terminierung

Erst drei Wochen vor dem Start des 9. Bundesliga-Spieltags hat die DFL die termingenauen Ansetzungen der Partien bekanntgegeben. Für Fans ist das ein großes Ärgernis - das leicht hätte vermieden werden können. Ein Kommentar von kicker-Reporter Julian Franzke.

Am Donnerstag ist die Terminierung der Spieltage 9 bis 13 in der 1. Bundesliga und 11 bis 15 in der 2. Bundesliga bekannt gegeben worden. Das ist sehr kurzfristig, was in Fankreisen für verständlichen Frust sorgt. Insbesondere die Fahrten zu Auswärtsspielen erfordern einige Vorlaufzeit, das gilt erst recht für die Partien am Freitagabend.

Am 11. Spieltag treffen in der 2. Liga beispielsweise Kaiserslautern und der HSV sowie St. Pauli und der KSC aufeinander - grandiose Auswärtsfahren für die Fans. Hätten sie am Freitagabend, 27. Oktober, stattgefunden, hätten Tausende rechtzeitig Urlaub beantragen müssen.

Fanunfreundliche Spieltage und Anstoßzeiten sind kein neues Phänomen und der Vermarktung geschuldet. Zumindest die Terminierungen sollten aber frühzeitig feststehen, nicht erst drei Wochen vorher. Diesen Vorwurf müssen sich DFB und DFL gefallen lassen.

Die Lösung liegt auf der Hand

Der Fehler wurde gemacht, als das DFB-Präsidium, in dem auch Vertreter der Liga sitzen, im Dezember 2022 den Rahmenterminkalender 2023/24 verabschiedete. Den Supercup legten die Bosse auf das erste Pokalwochenende, die Nachholspiele im Pokal auf den 26. und 27. September.

Erst am vergangenen Sonntag wurde die 2. Runde ausgelost. Da sie am 31. Oktober und 1. November in einer englischen Woche stattfindet, muss die Terminierung beider Wettbewerbe in enger Abstimmung zwischen DFB und DFL vorgenommen werden und konnte nicht früher erfolgen.

Das Problem hätte leicht vermieden werden können, indem der Supercup nicht am Pokalwochenende steigt. Alternativ hätten die Pokal-Nachholspiele früher angesetzt werden können.