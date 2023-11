"Die Fans haben das Spiel gewonnen": Lautes Frankfurt ein Faktor für den Chiefs-Sieg?

Die Atmosphäre im Deutsche-Bank-Park beschäftigte im Nachgang des Frankfurt-Spiels die Akteure beider Seiten. War das Publikum auch bei einem der spielentscheidenden Plays der große Faktor?

Ausreden aufgrund der Reisestrapazen wollte er nicht gelten lassen. Mit den Miami Dolphins war er schon fast eine Woche vor dem Frankfurt-Spiel gegen die Kansas City Chiefs nach Deutschland angereist - vielleicht ein zu langer Vorlauf, hatten eine US-Medien spekuliert. "Als wir hierhergekommen sind, haben wir den Jetlag schon gespürt", erklärte Tua Tagovailoa auf der Pressekonferenz nach der 14:21-Niederlage am Sonntag. "Ich kenne mich nicht mit der Wissenschaft dahinter aus, aber ich bin froh, dass wir früher gekommen sind - alleine wegen des Jetlags."

Eine weitere Komponente abseits des Sportlichen sah er ebenfalls: "So konnten wir auch noch ein wenig Deutschland erleben, das war cool." Das Erlebnis Deutschland steigerte sich am Sonntagnachmittag dann vor allem im Dezibel-Bereich. Vor allem wenn Tagovailoa mit seiner Offense am Werk war, schrien sich die in der klaren Überzahl befindlichen Chiefs-Anhänger die Seele aus dem Leib, um den Dolphins die Kommunikation zu erschweren - offenbar mit Erfolg. Miamis Highspeed-Offense kam vor der Halbzeit gar nicht ins Rollen und erstmals seit über zwei Jahren in den ersten beiden Vierteln eines Spiels zu keinem einzigen Punkt.

Wohlgemerkt: Die Partie war als Heimspiel der Chiefs angesetzt, die Alternative wäre also ein Auftritt im "Arrowhead Stadium" in Kansas City gewesen - dem Stadion, das seit 2014 als "lautestes Stadion der Welt" im Guinness-Buch steht. Ungeachtet der Lautstärke stellte Tagovailoa noch einen anderen Unterschied zwischen den beiden Austragungsorten fest. "Wenn wir in Kansas City gespielt hätten, hätte es wahrscheinlich ein paar "Let's go, Defense"-Gesänge gegeben, wenn Kansas Citys Offense auf dem Feld gewesen wäre", vermutete er. "Aber es war cool, wie die Fans bei manchen Songs im Stadion mitgesungen haben. Es war schön, ich habe gerne hier gespielt."

Ob die hohe Lautstärke in Frankfurt, die durch das geschlossene Dach im Deutsche-Bank-Park noch verstärkt wurde, tatsächlich ein Kommunikationsproblem für ihn und sein Team dargestellt habe, wollte der Quarterback nicht explizit bestätigen, räumte aber ein: "Wir müssen daran arbeiten, wie wir bei hoher Geräuschkulisse verfahren, wie wir in ruhiger Umgebung verfahren, müssen an unserer Kommunikation bei hoher Lautstärke arbeiten. Davon werden wir nur profitieren."

Zumindest war das Spiel in letzter Konsequenz durch einen Kommunikationsfehler der Dolphins entschieden worden. Beim Stand von 14:21 tief im vierten Viertel war Miami bereits weit in die Chiefs-Hälfte vorgedrungen, bei 3rd and 10 war Receiver Cedric Wilson seinem Bewacher auch entwischt - doch Tagovailoas Ball fiel mehrere Meter zuvor zu Boden - die letzte echte Chance auf den Ausgleich war vertan. "Das war eine Kommunikationspanne, das kann in solchen großen Momenten passieren", gestand der 25-Jährige ein und betonte: "Es war mein Fehler." Auch hier: keine Ausreden.

Ob diese Panne konkret an der in diesem Moment besonders hohen Lautstärke lag, dazu gab er keine Auskunft. Chiefs-Coach Andy Reid jedenfalls gab dem Publikum einen großen Anteil am Sieg seines Teams. "Die Chiefs-Fans haben das Spiel gewonnen", sagte er. "Wir konnten sie fühlen, es war laut. Egal, ob sie aus Deutschland, aus Kansas City oder aus Großbritannien waren, das war etwas besonderes. Es war laut, es war aggressiv. Das können wir als Spieler und Trainer fühlen." Und damit meinte er sicherlich nicht nur die eigenen Spieler.