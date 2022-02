"Die falsche Entscheidung": Burchert sieht seinen Fehler ein

Vor der Bundesliga-Pause zeigte sich die SpVgg Greuther Fürth deutlich verbessert, auch in Wolfsburg hielten die Franken gut dagegen. Beim 1:4 haperte es jedoch vor allem im Spiel gegen den Ball.

Die SpVgg Greuther Fürth agierte am Sonntagabend in Wolfsburg nahezu die gesamte Spielzeit auf Augenhöhe, wenngleich das 1:4 am Ende etwas anderes vermuten lässt. "Ich glaube nicht, dass wir drei Tore schlechter waren", äußerte sich Paul Seguin am "DAZN"-Mikrofon, auch sein Coach Stefan Leitl empfand das Ergebnis als "eindeutig zu hoch". Mit dem Ball war den Franken auch nicht viel vorzuwerfen, Leitl sah sein Team "in Ballbesitz deutlich besser als Wolfsburg".

Man muss sagen, dass wir nicht so verteidigt haben wie in den letzten Wochen. Bei den Toren drehen wir uns weg, stehen nicht gerade. Paul Seguin

Im Gegensatz zu den vergangenen Spielen verloren die Fürther jedoch das Spiel gegen den Ball etwas aus dem Fokus, auch wenn man sich darüber eigentlich definieren wollte. "Man muss sagen, dass wir nicht so verteidigt haben wie in den letzten Wochen. Bei den Toren drehen wir uns weg, stehen nicht gerade", sprach Seguin die unglücklichen Gegentore drei und vier an. Jamie Leweling und Branimir Hrgota fälschten die Schüsse von Maximilian Arnold und Philipp entscheidend ab.

"Das passte zu unserem Tag"

Dazu kam, dass Torhüter Sascha Burchert ein folgenschwerer Patzer unterlief. Der Keeper, der den Vorzug vor Neuzugang Andreas Linde erhalten hatte, kam bei einem weiten Ball unnötigerweise aus seinem Tor und boxte Aster Vranckx die Kugel vor die Füße. "Es geht um Entscheidungen, die man trifft. Das war die falsche. Zu unserem Tag passte dann, dass der Ball so zum Gegner springt", sah Burchert den Fehler klar bei sich. Der Schlussmann erkannte aber auch, dass gegen Wolfsburg "das erste Mal seit ein paar Wochen wieder ein paar Prozent gefehlt" hatten.

Dass Wolfsburg in den letzten Minuten das Spiel heruntergespielt hatte, fühlte sich laut Burchert "scheiße" an, da auch der Keeper keinen großen Leistungsunterschied sah. "Wenn man die Großchancen betrachtet, habe ich bei Wolfsburg nicht mehr gesehen als bei uns." Den Schlüssel sehe Burchert dennoch weiterhin in der Defensive, laut Seguin müsse das nun auch wieder "in die Köpfe".

"Kein Stress" mit Kollege Linde

Mit nun zwölf Punkten Rückstand auf Platz 16 ist der Klassenerhalt wieder ein wenig unrealistischer geworden, gegen Hertha am kommenden Wochenende könnte das Kleeblatt aber immerhin einen weiteres Team im Tabellenkeller festhalten. Wer gegen die Berliner im Tor steht, ist derweil noch nicht klar. Mit Linde habe Burchert "ein gutes Verhältnis, da ist kein Stress untereinander. Alles andere sind Entscheidungen des Vereins".