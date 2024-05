Die ewige Tabelle der EHF European League Frauen

Am Wochenende wird der Titel in der EHF European League der Frauen vergeben. In der Ewigen Tabelle des Wettbewerbs ab 2020 wird Titelverteidiger Ikast Handbold nicht von der Spitze zu verdrängen sein, auch wenn die Däninnen dieses Jahr gar nicht am Wettbewerb teilnahmen, da man in der Champions League starten konnte.

Der Thüringer HC und die SG BBM Bietigheim gehören zu den 10 besten Teams der European League. Marco Wolf