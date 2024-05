In der EHF European League endet am Wochenende die insgesamt vierte Spielzeit. Mit der Vergrößerung des Teilnehmerfelds auf nun 32 Mannschaften in der Gruppenphase führte dazu, dass gleich fünfzehn Mannschaften in der Gruppenphase debütierten.

Die Füchse Berlin hatten bereits in der vergangenen Saison die Spitzenposition in der Ewigen Tabelle übernommen. Zehn Siege in der Gruppenphase, zwei weitere im Achtelfinale gegen Skjern sowie das gewonnene Duell mit den Kadetten Schaffhausen und die anschließenden Triumphe beim Final4 gegen Montpellier und Granollers katapultierten den Klub aus der Bundeshauptstadt vor den SC Magdeburg.

In dieser Spielzeit konnte der Hauptstadtclub seine Spitzenposition ausbauen, Magdeburg hingegen fiel auf Rang 4 hinter dem RK Nexe Nasice aus Kroatien und Sporting Lissabon zurück. In der kommenden Saison werden beide deutsche Topteams in der Königsklasse spielen.

Mit dem Einzug in die EHF Finals konnten sich die Rhein-Neckar Löwen und die SG Flensburg-Handewitt um jeweils sechs Positionen nach oben arbeiten, der vierte Halbfinalist Dinamo Bukarest verbesserte sich um 20 Positionen auf Rang 15.

Für Frisch Auf Göppingen ging es hingegen von Platz 12 auf 17 zurück, für Lemgo ging es von 26 auf 30. Die TSV Hannover-Burgdorf konnte ihrer Debütsaison in der EHF European League hingegen auf Rang 31 beenden.

In der kommenden Spielzeit werden der THW Kiel und die MT Melsungen erstmals für Deutschland in der EHF European League spielen. Chancen könnte auch der VfL Gummersbach haben, sofern die Oberberger die Spielzeit auf Rang 6 beenden und zudem der Titel am Wochenende an die Füchse Berlin oder die Flensburg-Handewitt geht.

chs

Die ewige Tabelle der EHF European League (2020-2024)