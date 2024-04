Der FC Barcelona führt die Ewige Tabelle der EHF Champions League vor dem Viertelfinale weiter an. Die Katalanen haben sich über 100 Punkte Vorsprung im Ranking erarbeitet. Zwar hat Barca auch die meisten Spiele absolviert, doch das alleine kann den Rückstand der Verfolger nicht erklären.

In der vergangenen Saison musste der THW Kiel den zweiten Platz im Ranking an Telekom Veszprem abtreten. Die Ungarn haben ihren Vorsprung im Laufe dieser Saison sogar noch von sechs auf acht Pluspunkte ausgebaut. Denn während die Zebras in der Gruppenphase zwei Zähler aufholten und damit direkt das Viertelfinale erreichten, feierte Veszprem in den Play-offs noch zwei Siege gegen Szeged. Den Zebras fehlen noch drei Zähler, um die Marke von 500 Pluspunkten zu knacken.

Industria Kielce und Montpellier HB haben im Laufe der Saison die Plätze getauscht, die Polen haben insgesamt drei Zähler mehr in dieser Spielzeit gesammelt. Beide könnten noch an der SG Flensburg-Handewitt vorbeiziehen, vorausgesetzt sind allerdings Viertelfinalerfolge über Magdeburg bzw. Kiel.

Insgesamt haben sechs der Ewigen Top8 den Sprung ins Viertelfinale geschafft, neben Flensburg fehlt auch der RK Zagreb nach der Niederlage in den Play-offs gegen Montpellier. Aalborg auf Rang 19 könnte noch Wisla Plock einholen, der SC Magdeburg könnte aktuell auf Rang 22 auch noch den HC Motor Saporoschje abfangen, wenn der Sprung nach Köln gelingt.

