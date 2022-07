"Die Euphorie ist jetzt natürlich brutal" - nur nicht bei Hertha BSC

Nach Jahren voller Rückschläge und Abstiegskampf sollte diese Saison für Hertha BSC mit einem Erfolgserlebnis starten. Stattdessen muss der neue Trainer Sandro Schwarz sein Team aus einem Loch holen - schießlich lauert der nächste Gradmesser direkt ums Eck.

45 solide Minuten mit dominanten Phasen und eben einer verdienten wie komfortablen 2:0-Führung. Wer nur die erste Hälfte beim Gastspiel bei Zweitliga-Schlusslicht Eintracht Braunschweig an diesem Pokal-Sonntag gesehen hatte, konnte absolut an einen gelungenen Saisonstart der in den letzten Jahren gebeutelten Berliner glauben.

Doch weitere 45 plus 15 plus 15 Minuten plus Elfmeterschießen warteten noch - und sollten Hertha BSC doch noch das direkte Aus bescheren. Denn der bis dato in zwei Ligaspielen noch ohne eigenes Tor dastehenden Zweitliga-Aufsteiger schenkte der Alten Dame nach dem 0:2 zunächst zwei Tore zum 2:2 ein, nur um in der Verlängerung zunächst mit 3:2 zu führen und nach folgendem 3:4-Rückstand erneut zurückzukommen. 4:4 sollte es demzufolge nach Schusseinladung für Bryan Henning ("Ich habe seit dem Abpfiff Gänsehaut - mein ganzer Körper kribbelt") heißen, ehe im Thriller schließlich Kapitän Marvin Plattenhardt und allen voran Marc-Oliver Kempf mit einem kläglichen Abschluss vom Punkt über die Querlatte das Aus besiegelten.

"Das waren Emotionen, puh", staunte der nach Worten ringende und überglückliche Braunschweiger Trainer Michael Schiele bei "Sky" kurz nach diesem wilden wie torreichen Spektakel nicht schlecht über sein Team. "Das war ein top Pokalfight. Die Euphorie ist jetzt natürlich brutal."

"Typisch für diesen Wettbewerb"

Ins Gegenteil schlägt die Euphorie bei Hertha BSC aus, vor allem weil sich der Hauptstadtklub nach der dramtischen Rettung im Mai in der Relegation gegen den Hamburger SV (0:1, 2:0) einen gänzlich anderen Saisonstart erhofft - und diesen eben auch mit der verdienten 2:0-Pausenführung auf den Weg gebracht hatte.

Dementsprechend niedergeschlagen zeigte sich der neue Trainer Sandro Schwarz im Anschluss: "Es ist extrem ärgerlich, dass wir so ein dominantes Spiel über weite Strecken in den ersten 90 Minuten gezeigt haben und dann heute als Verlierer vom Platz gehen."

Ins selbe Horn blies etwa sein zum Kapitän ernannter Linksverteidiger Plattenhardt: "Im ersten Spiel raus - das ist nicht schön und fühlt sich schlecht an. In der ersten Halbzeit haben wir einfach und sehr gut gespielt. Wir haben anschließend aber den Faden verloren und waren nicht mehr so griffig. Das ging alles viel zu schnell und einfach." Davie Selke fügte an: "In Durchgang zwei haben wir ein stückweit nachgelassen und wurden - typisch für diesen Wettbewerb - eiskalt bestraft." Am Ende sei es "absolute Glückssache" gewesen.

Lange Zeit zum Hadern bleibt den Berlinern aber nicht, schließlich wartet auf Hertha BSC schon am kommenden Samstag (15.30 Uhr) der nächste Startschuss - und zwar der in der Bundesliga. Gradmesser inklusive: Denn hier am 1. Spieltag steht für die Alte Dame direkt das prestigeträchtige Derby bei Stadtrivale Union Berlin an. "Nun müssen wir regenerieren und uns auf das Derby vorbereiten. Für dieses Spiel haben uns auch die Fans direkt Mut zugesprochen", so Plattenhardt abschließend - wohlwissend, dass sich sein Team und eben die Fans nach zuletzt drei in Folge verlorenen Derbys (zweimal Liga, einmal DFB-Pokal) auch speziell hier nach einem Erfolgserlebnis sehnen.

Oder in den Worten von Führungsspieler Kevin-Prince Boateng: "Wir sind raus, aber es geht weiter!"