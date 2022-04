Die ersten Sechs in direkten Duellen: Das bringt der 29. Spieltag

Der 29. Spieltag in der 2. Bundesliga steht voll im Zeichen der Topspiele. Die ersten Sechs in der Tabelle treffen direkt aufeinander. Schalke empfängt Heidenheim, Werder gastiert beim FC St. Pauli und Nürnberg hat Darmstadt zu Gast.

Rostock winkt Vereinsrekord

Am Freitagabend (18.30 Uhr) eröffnen unter anderem mit Düsseldorf und Rostock zwei Teams den Spieltag, die richtig gut in Form sind. Fortuna ist seit sieben Spielen ungeschlagen, Hansa hat zuletzt viermal in Folge gewonnen - unter anderem auf Schalke und zuletzt gegen den FC St. Pauli. Siegt die Kogge auch im Rheinland, holt sie sich einen neuen Vereinsrekord in der 2. Liga. Bei aktuell neun Punkten Vorsprung auf Platz 16 wäre der Klassenerhalt damit dann auch so gut wie sicher. Die Düsseldorfer haben indes fünf Zähler mehr als Dresden auf dem Relegationsplatz.

Außerdem am Freitag empfängt der Jahn den Tabellenletzten aus Ingolstadt. Gegen den FCI siegte Regensburg in den letzten fünf Duellen. Eine solche Serie ist für Regensburg bisher nur gegen Heidenheim notiert. Die Schanzer sendeten mit dem 3:2 gegen Aue zwar ein Lebenszeichen, bei zehn Punkten Rückstand auf Platz 16 braucht es für den Klassenerhalt aber ein Wunder.

Es knistert auf Schalke und in Hamburg

Auf ihn ist einfach Verlass: Schalkes Simon Terodde. Getty Images

Am Samstag (13.30 Uhr) wird es in der 2. Liga dann so richtig interessant, denn die ersten sechs Mannschaften stehen sich in drei direkten Duellen gegenüber. Schalke, zuletzt dreimal in Folge siegreich, hat Heidenheim zu Gast. Der FCH spielt eine starke Saison, auswärts zwickt allerdings der Schuh, denn in 14 Spielen gab es nur 14 Punkte - Platz 15 in der Auswärtstabelle. Bei sechs Punkten Rückstand auf Platz zwei und drei auf die Relegation darf die Mannschaft von Frank Schmidt nicht mehr viel liegenlassen. Aber das dürfen auch die Knappen nicht, die das schwerste Restprogramm aller Aufstiegsanwärter haben: Es geht noch gegen Bremen, Darmstadt, St. Pauli, Nürnberg und eben Heidenheim. "Wir sind sehr zufrieden mit dem Ergebnis und mit der Leidenschaft, die wir an den Tag gelegt haben. Wir wissen aber auch, dass wir fußballerisch in den kommenden Spielen bessere Lösungen finden müssen", sagte Coach Mike Büskens nach dem 2:1 in Dresden.

Topspiel Nummer zwei steigt am Samstag in Hamburg: Der Dritte St. Pauli hat Tabellenführer Bremen zu Gast. Beide Teams waren mit dem Ergebnis am letzten Spieltag gar nicht zufrieden, die Kiez-Kicker verloren in Rostock, Werder spielte trotz turmhoher Überlegenheit nur 1:1 gegen Sandhausen. Am Millerntor ist gegen St. Pauli meist nicht viel zu holen, denn die Elf von Timo Schultz verlor in 13 Begegnungen nur einmal, holte gleich zehn Siege. "Wir wissen um die Stärke des Gegners. Es wird ein absolutes Topspiel, wir fahren mit einem guten Gefühl nach St. Pauli und brauchen jetzt eine wirklich extrem gute Trainingswoche, um dann auch zu 100 Prozent gut vorbereitet ins Spiel zu gehen", wird Werders Leiter Profifußball und Scouting Clemens Fritz auf der Bremer Website zitiert. Defensiv gibt es beim SVW viele Fragezeichen, zuletzt fiel fast die komplette Abwehr verletzt aus - und am Samstag fehlt auch noch Anthony Jung gesperrt.

Außerdem hat am Samstagnachmittag Aue die 96er aus Hannover zu Gast. Die Erzegbirgler kamen unter der Woche mit 0:4 beim HSV unter die Räder und haben ähnlich wie Ingolstadt nur noch kleine Chancen auf den Klassenerhalt. Die Niedersachen sollten bei nur vier Punkten Vorsprung auf Platz 16 zumindest gewarnt sein.

Mischt der Club noch einmal richtig mit?

Topspiel Nummer drei steigt am Samstagabend (20.30 Uhr) in Nürnberg. Der Fünfte hat den Zweiten Darmstadt zu Gast, beide Mannschaften trennen fünf Punkte. Heißt natürlich auch: Bei einem Sieg mischt der Club nochmals richtig im Aufstiegsrennen mit, bei einer Niederlage wird es ganz eng. Lilien-Coach Torsten Lieberknecht reist erstmals mit dem SVD zum Club, mit Braunschweig holte er in fünf Ligaspielen in Nürnberg nur einen Punkt. Diese Statistik dürfte den Franken Mut machen. Nach vier Siegen in Folge gab es für Nürnberg zuletzt nur einen Punkt aus zwei Spielen. Und das Restprogramm des FCN ist durchaus knackig.

HSV: Keine Ausrutscher mehr erlaubt

Am Sonntag (13.30 Uhr) ist unter anderem der HSV in Kiel zu Gast. Die Rothosen meldeten sich nach nur zwei Punkten aus fünf Spielen mit dem 4:0 im Nachholspiel gegen Aue zurück. "Die Jungs haben sehr viel Spielfreude gezeigt. Die Unterstützung für unseren Weg war heute überall zu spüren", freute sich Tim Walter nach der Partie. Genau so muss Hamburg weitermachen, wenn die Nordlichter noch im Aufstiegsrennen eingreifen wollen - der Rückstand auf Platz 2 und 3 beträgt schließlich sechs Punkte. Jedoch hat der HSV das vermeintlich leichteste Restprogramm, spielt gegen keinen direkten Konkurrenten mehr.

Im Mittelfeldduell zwischen Paderborn und Karlsruhe geht es sportlich um nicht mehr viel. Beide Teams stehen im Niemandsland der Liga, nach oben wie nach unten geht nichts mehr. Mit einem Sieg könnte der KSC am SCP vorbeiziehen.

Wesentlich mehr steht beim Duell zwischen Sandhausen und Dresden auf dem Spiel. Es trifft der 15. auf den 16., beide Mannschaften trennen drei Punkte. Der SVS, der am Sontag immerhin Bremen einen Punkt abtrotzte, kann mit einem Dreier einen großen Schritt in Richtung Klassenerhalt machen. Bei Dynamo läuft es aktuell gar nicht, gleich elfmal in Folge konnte Dresden nicht gewinnen. Den letzten Dreier gab es Mitte Dezember beim 1:0 in Aue.

Das Restprogramm der Zweitligisten.