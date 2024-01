"Die erste Januarwoche ist schwierig": Oberhof und das Terminierungs-Dilemma

Zum wiederholten Male stellt das Wetter den Biathlon-Weltcup in Oberhof vor Herausforderungen. Damit kommen auch Diskussionen über eine neue Terminierung wieder auf.

Will eine Verschiebung des Weltcups in Oberhof diskutieren: DSV-Präsident Franz Steinle. IMAGO/Ulrich Wagner

Das Wetter bereitete dem Biathlon-Weltcup im thüringischen Oberhof auch in diesem Jahr große Schwierigkeiten. Aus verschiedenen Delegationen hagelte es scharfe Kritik. So sprach die norwegische Mannschaft zu Beginn des Weltcups gar von "lebensgefährlichen" Bedingungen. Die Diskussionen um eine neue Terminierung nehmen dementsprechend wieder an Fahrt auf.

Regenmassen, Sturmböen und hohe Temperaturen. Das waren die Faktoren, die die Austragung des Weltcups zu einer organisatorischen Herkulesaufgabe werden ließen. Der für Donnerstag geplante Sprint der Männer musste auf Freitag verlegt werden, in den folgenden Tagen kämpften die Athleten mit erschwerten Streckenverhältnissen. Dennoch konnten alle sechs Rennen über die Bühne gebracht werden.

Tausch mit anderer Station wird nicht leicht

Franz Steinle, Präsident des Deutschen Skiverbandes, versteht die Probleme der Athleten: "Die erste Januarwoche ist schwierig. Alles, was danach kommt, wäre mit Sicherheit besser." Die Terminierung zu Jahresbeginn sei auch bei den Verantwortlichen nicht beliebt. "Zum einen aus klimatischen Gründen, aber auch mit Unterbringungs-Problemen", sagte der 74-Jährige.

Erst mit dem letzten Wettkampftag endeten nämlich die Weihnachtsferien in Thüringen. Zur Folge hatte das Engpässe in den Hotels der Region. Das größere Problem stellte aber die Wetterlage dar. Ein Tausch mit einer anderen Weltcup-Station würde sich dennoch als schwierig darstellen, weiß Steinle: "Keiner von den anderen Weltcuporten ist sehr erpicht darauf, die erste Januarwoche zu haben." Trotzdem: Im Biathlon-Weltverband IBU, in dem der DSV-Präsident im Vorstand sitzt, werde man "das Thema diskutieren".