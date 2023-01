Die Erkenntnisse aus Bayerns Trainingslager

Noch eine Trainingseinheit am Donnerstagvormittag, danach fliegt der FC Bayern um 15 Uhr Ortszeit (13 Uhr MEZ) zurück nach München. Eine kurze, knackige Vorbereitung, in die auch das einzige Testspiel am Freitag gegen RB Salzburg fällt. Die wichtigsten Erkenntnisse knapp eine Woche vor dem Pflichtspielstart bei RB Leipzig.

Die Bayern hatten Spaß im Trainingslager in Katar. IMAGO/MIS