Die Enttäuschten der NFL - Green Bay und der Faden der Hoffnung

Was haben Tampa Bay Buccaneers, Green Bay Packers, Los Angeles Rams, Arizona Cardinals, Las Vegas Raiders oder Denver Broncos gemeinsam? Sie alle sind mit hohen Erwartungen in die Regular Season gestartet - und heftig auf dem Boden der Tatsachsen gelandet. Ein paar Chancen gibt es aber noch - die besten für die Bucs.

"Do or die": Die Green Bay Packers um Quarterback Aaron Rodgers (#12) müssen in Sachen Play-offs auf jeden Fall ihre Hausaufgaben machen. IMAGO/ZUMA Wire

Die mit niederschmetternsten Auftritte haben die Denver Broncos in dieser Regular Season dargeboten. Denn das Team aus der AFC West, das sich extra mit keinem Geringeren als Russell Wilson verstärkt hatte, hat offensiv von Woche zu Woche enttäuscht. Deswegen setzte es für die Broncos auch schon vergangene Week 14 das endgültige Play-off-Aus. Dabei ist die Endrunde das klare Ziel gewesen.

Den Plan, einen Platz in der ab Januar startenden K.-o.-Phase der NFL zu ergattern, haben natürlich auch alle anderen Teams ins Auge gefasst. Doch während Experten etwa bei den Houston Texans (1:11:1) oder Chicago Bears (3:10) davon ausgingen, dass es für diese Teams sehr schwer werden wird, hat diese Spielzeit auch weitere Überraschungen hervorgebracht.

Der Titelverteidiger hat nichts zu melden

Zuallererst sind hier die Los Angeles Rams zu nennen. Denn der amtierende Super-Bowl-Champion, im Februar nach dem knappen 23:20 über die Cincinnati Bengals noch strahlend an der Spitze der NFL, hat mit der aktuellen Bilanz von 4:9 quasi keine Chance mehr. Zumal mit Top-Receiver Cooper Kupp oder Star-Quarterback Matthew Stafford auch noch Eckpfeiler des Teams verletzt fehlen.

Unter den Enttäuschten der NFL befinden sich aber auch die Las Vegas Raiders, die sich extra mit Star-Receiver Davante Adams verstärkt hatten. Doch mit nur fünf Siegen bei acht Niederlagen sind die Resthoffnungen auf die Play-offs nur noch verschwindend gering. Genauso düster zeichnet sich das Bild der Arizona Cardinals (4:9), die nun auch Kyler Murray mit Kreuzbandriss verloren haben.

Green Bay und der Faden der Hoffnung

Eine der großen negativen Überraschungen sind natürlich auch die Green Bay Packers. Klar: Die Käsestädter haben in der Offseason Passempfänger Adams an die Raiders verloren - Aaron Rodgers' zuverlässigster Anker in den letzten Jahren. Dennoch passt die Bilanz von nur 5:8 überhaupt nicht zum Selbstverständnis der Männer aus "Titletown" (mit 13 Titeln führend in der NFL-Geschichte).

Doch ein mit Daumenbruch spielender Rodgers und vor allem eine besonders gegen den Lauf teils katastrophal agierende Defense, die an sich von den Namen her eine der Top-Adressen der Liga sein könnte, fördert eben auch nur noch eine minimale Chance auf ein Endrundenticket zutage. Diese liegt im prozentualen Bereich aber ein wenig höher als beim Rest - und kann über folgendes Szenario doch noch zu einem Happy End in Green Bay führen:

1. Die Packers müssen all ihre verbleibenden vier Spiele gewinnen (gegen die Rams, in Miami, gegen die Vikings, gegen die Lions).

2. Die Packers müssen darauf hoffen, dass die derzeit schwächelnden New York Giants (7:5:1) drei ihrer vier Spiele verlieren ODER die in den letzten Wochen wieder herangekommenen Washington Commanders (7:5:1) drei ihrer vier Spiele verlieren.

3. Die Packers müssen darauf hoffen, dass die ebenfalls schwächelnden Seattle Seahawks (7:6) zwei ihrer vier Spiele verlieren.

Ganz klar also: Auch für die Packers wird es immens schwer, tatsächlich noch die Play-offs zu erreichen.

Das Glück von Brady & Co.

Da haben es die Tampa Bay Buccaneers schon deutlich leichter. Doch warum eigentlich? Schließlich steht das Team aus Florida mit seiner Bilanz von 6:7 ebenfalls nicht gerade berauschend da. Allerdings haben die zuletzt gegen die San Francisco 49ers komplett baden gegangenen Bucs um den siebenmaligen Super-Bowl-Sieger Tom Brady einen Vorteil - und zwar die Schwäche der eigenen Division.

Denn in der NFC South führt Tampa Bay das Tableau trotz negativer Bilanz seit geraumer Zeit an - vor den Carolina Panthers (5:8), Atlanta Falcons (5:8) und New Orleans Saints (4:9). Und Platz 1 in den acht Gruppen garantiert stets einen Platz in den Play-offs - plus (mindestens) ein Heimspiel. Lange Rede, kurzer Sinn: Von den Enttäuschten der NFL haben lediglich die Bucs noch gute Karten.