"Die Entstehung ist Wahnsinn": Müllers Frust über das Gegentor

Am Sonntag war Schalke nah am dritten Auswärtssieg dran - und holte in Hannover doch nur einen Punkt. Keeper Marius Müller haderte mit dem Gegentor und auch dem zweiten Remis in Serie.

Bedient: Schalkes Keeper Marius Müller und Eigentorschütze Paul Seguin nach dem Ausgleich. IMAGO/RHR-Foto