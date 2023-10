Die Entdeckungen der Bundesliga-Saison

Rocco Reitz (Borussia Mönchengladbach)

Der 21-Jährige profitierte von der erfolgreichen Leihe zu St. Truiden in der vergangenen Saison und wusste in der Vorbereitung zu überzeugen. Reitz nutzte dann an den ersten Spieltagen seine Chance und eroberte sich einen Platz im Gladbacher Mittelfeld. IMAGO/Uwe Kraft