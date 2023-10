Die Entdeckung Eitschberger

Über den Umweg 3. Liga schafft der Leihspieler von Hertha BSC ein starkes Debüt in der deutschen U 21.

Manchmal muss man eben zur rechten Zeit am richtigen Ort sein - und in Form. Also nahm Julian Eitschberger die überraschende Einladung von DFB-Trainer Antonio Di Salvo dankend an, der bis in die Tiefen der 3. Liga nach geeigneten deutschen Rechtsverteidigern mit Spielpraxis fahnden musste. Schon in den ersten Trainingseinheiten hatte Eitschberger Di Salvos Erwartungen nicht nur erfüllt, sondern übertroffen.

Dennoch musste er sich zunächst hinter dem zweiten Debütanten, Leandro Morgalla von RB Salzburg anstellen. Doch als der sich bereits nach einer halben Stunde verletzte, schlug die Stunde Eitschbergers. Es könnte ein Schlüsselmoment in der Karriere dieses Talents gewesen sein. "Ich hoffe, dass es einer war", versichert Eitschberger, "so ein Spiel wird von vielen Augen verfolgt, hoffentlich geht es so weiter."

Kaum auf dem Platz, fügte sich der erst 19-Jährige nahtlos ein, befruchtete sogar das deutsche Spiel über die rechte Seite und bereitete den wichtigen Ausgleich zum 1:1 vor. Solide erfüllte er seine Defensivaufgaben, zudem aber fiel der Spieler vom Halleschen FC mit seinem guten Auge und seine feinen Steckpässen auf, die er gefühlvoll durch oder hinter die letzte Abwehrreihe der Bulgaren platzierte. "Wir wussten, der Gegner steht tief, ich bin gleich gut ins Spiel gekommen und das 1:1 vorbereitet und war dann im Spielfluss", erinnert sich der Debütant, "ich bin auch gut in die 2. Halbzeit gekommen, hinten haben wir erst mal nichts zugelassen und vorne unsere Qualitäten ausgespielt."

Di Salvo: "Nach den Trainingseinheiten hat mich das nicht überrascht"

Eine Leistung, die Di Salvo nicht verwunderte. "Nach den Trainingseinheiten hat mich das nicht überrascht, er hat von Anfang an sehr gute Leistungen gezeigt, war engagiert und mutig in seinem Spiel, hat defensiv für Stabilität gesorgt, aber auch für Schwung mit seinem Treiben des Balles", so der DFB-Trainer, "ich hatte deshalb auch kein schlechtes Gefühl, ihn reinzuschmeißen, letzten Endes hat er das auch bestätigt." Es war schließlich schon das insgesamt zehnte Länderspiel für Eitschberger, der seit der U 17 für DFB-Team im Einsatz ist.

Jedenfalls hat sich Eitschberger mit seiner Premiere in der U 21 nun auf eine andere Bühne gespielt. "Ich hoffe, dass der eine oder andere Verein draufschauen wird, auch Hertha BSC, dass ich meine Qualitäten habe und sie auch gezeigt habe", hofft Eitschberger, der derzeit von der Hertha an Halle ausgeliehen ist. "Die Position war überbestückt, die anderen hatten bei Hertha den Vortritt bekommen haben und ich habe in der 2. Mannschaft gespielt. Das hat mit nicht so gut gefallen, Für mich war es der richtige Schritt, mich in die 3. Liga ausleihen zu lassen, um auf höherem Niveau Spielpraxis zu bekommen."

Über diesen Umweg hat er nun einen nennenswerten Schritt in der noch jungen Karriere vollzogen. "Ich habe viel Gas gegeben, um mich unter den Topspielern der U 21 zu beweisen", so Eitschberger, der bereits seit der U 15 für die Hertha spielt. Nun will er sich dauerhaft in der U 21 etablieren, "das ist mein Ziel".

Zunächst aber gilt es, sich in Halle durchzusetzen, wo er die jüngsten vier Partien in der Startelf stand, und dem abstiegsbedrohten Klub den Verbleib in der 3. Liga sichern zu helfen. Und mittelfristig will er natürlich auch wieder höherklassig angreifen. Bis 2026 ist sein Vertrag bei Hertha BSC noch datiert.