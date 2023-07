Die EM im Kopf: Ingvartsen wechselt zurück in die Heimat

Marcus Ingvartsen lässt den FSV Mainz 05 nach zwei und die Bundesliga nach vier Jahren hinter sich. Ein Grund dafür ist die EM 2024 in Deutschland.

Unumstrittener Stammspieler war er in Mainz selten: Marcus Ingvartsen. IMAGO/Beautiful Sports

Die Quote war beinahe herausragend, die Einsatzzeit aber ausbaufähig: Marcus Ingvartsen, der seine zehn Liga- und zwei Pokal-Tore in der vergangenen Saison in nur gut 1400 Spielminuten erzielte, verlässt den FSV Mainz 05 mit sofortiger Wirkung.

Die Mainzer hatten den Angreifer vor zwei Jahren für 2,3 Millionen Euro von Liga-Konkurrent Union Berlin geholt, nun erhalten sie sogar ein bisschen mehr als das. Der dänische Linksfuß kehrt in seine Heimat zurück und schließt sich dort Vizemeister FC Nordsjaelland an. Auch der FC Midtjylland hatte zuletzt Interesse bekundet.

"Bei seinem Heimat- und Ausbildungsverein FC Nordsjaelland hat Marcus die Möglichkeit, als absoluter Führungsspieler eine wichtige Rolle einzunehmen", lässt 05-Sportdirektor Martin Schmidt in der offiziellen Vereinsmitteilung die Beweggründe für Ingvartsens Abgang durchblicken.

Auch der Fokus auf die EM in Deutschland im kommenden Jahr habe eine Rolle gespielt. "Daher ist er mit dem Wunsch auf uns zugekommen, ihn für diesen Wechsel freizugeben", so Schmidt. "Wir bedanken uns bei Marcus für alles, was er für unsere Mannschaft geleistet hat, und wünschen ihm für seine Zukunft alles erdenklich Gute."

Ein Länderspiel vor zwei Jahren

Ingvartsen, der sein bisher einziges Länderspiel für Dänemark im März 2021 gegen Moldau absolvierte und während seines Kurzeinsatzes beim 8:0-Sieg sogar einen Treffer beisteuern konnte, lief in 58 Pflichtspielen für den FSV auf. Dabei war er 19-mal erfolgreich. Für Union Berlin hatte er zwischen 2019 und 2021 in 68 Spielen neun Treffer erzielt und deren elf vorbereitet.

Die Mainzer, die mit dem 27-Jährigen in finanzieller Hinsicht ein leichtes Plusgeschäft gemacht haben, können dessen Abgang verschmerzen. Im Angriff der 05er streiten sich Karim Onisiwo, Ludovic Ajorque, Nelson Weiper und Jonathan Burkardt um die Positionen.