Die elfte Handverletzung: Paul muss erneut operiert werden

Die Golden State Warriors müssen in den nächsten Wochen auf Chris Paul verzichten. Der 38-Jährige hat sich erneut eine Handverletzung zugezogen - es ist bereits die elfte im Laufe seiner Karriere.

Chris Paul (#3) fällt in den nächsten Wochen aus. NBAE via Getty Images

ESPN hat nachgezählt. Sechs Verletzungen an der rechten Hand - und nun die fünfte an der linken: Beim 113:109 gegen die Detroit Pistons hat sich Chris Paul einen Handbruch zugezogen. In der kommenden Woche wird der 38-Jährige operiert und fehlt den Golden State Warriors fortan in den nächsten Monaten. Er soll aber, so die Prognose, in dieser Saison noch einmal auf das Parkett zurückkehren.

Paul spielt erst seit dieser Saison bei den Warriors, legt bislang im Schnitt 9 Punkte und 7,3 Assists auf (31 Einsätze, zehn Starts) und belegt mit dem siebenmaligen NBA-Champion derzeit nur den zehnten Platz der Western Conference. Nach 35 Spielen stehen 17 Siege und 18 Niederlagen zu Buche, dabei war der "Point God" im vergangenen Sommer vor allem deshalb nach San Francisco gekommen, um sich endlich den Traum vom NBA-Titel zu erfüllen. Nun muss er sich jedoch erst einmal seiner fünften Hand-Operation unterziehen und ist anschließend zum Zuschauen gezwungen.