Die elf ÖFB-Teamspieler mit dem besten Heim-Rekord

4. Kurt Jara (Punkteschnitt 2,04)

Der Tiroler ist einer der wenigen Österreicher, der in jedem seiner ersten drei Länderspiele traf. An Lässigkeit war die Nummer 11 der 78er-Generation kaum zu überbieten. Seine Heimbilanz hat auch kaum einer übertroffen: 17 Siege, 4 Remis und 6 Niederlagen in 27 Spielen. imago/WEREK