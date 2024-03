"Die elf größten Spiele des deutschen Fußballs" - jetzt das kicker-Buch bestellen

Selbst von den größten Spielen des deutschen Fußballs wird vieles gar nicht mehr richtig überliefert. kicker-Redakteur Niklas Baumgart tut in seinem ersten Buch genau das.

Als in Bern, im WM-Finale 1954, die 86. Minute anbrach, war Deutschlands erster "Stern" für viele Fußballfans, die all das nur überliefert bekommen haben, bereits gewonnen. Sepp Herbergers Mannen hatten gegen die ungarische Übermacht zwei frühe Gegentore kassiert, anschließend wacker dagegengehalten und das Spiel fünf Minuten vor Schluss durch Helmut Rahn aus dem Hintergrund sensationell gedreht. Das ist in etwa die ganze Geschichte. Von wegen.

In der 86. Minute von Bern kamen die Ungarn zum vermeintlichen 3:3, das ihnen wegen einer angeblichen Abseitsstellung jedoch nicht anerkannt wurde - von der Deutschlands Ersatzspieler Alfred Pfaff, der im Wankdorf-Stadion am Spielfeldrand saß, einmal sagte, dass es sie gar nicht gegeben hat.

Stattdessen gab es noch zahlreiche andere wichtige Szenen, die größtenteils kaum und teilweise sogar falsch überliefert sind - und das nicht nur aus Bern. Im kicker-Buch "Die elf größten Spiele des deutschen Fußballs" rückt kicker-Redakteur Niklas Baumgart genauso in den Vordergrund, was zwischen der frühen ungarischen Führung und Rahns spätem Siegtor - und danach - im Detail passierte. Mit hintergründigen Anekdoten, taktischen Details und sonstigem Kontext, ohne den sich die deutsche Fußballgeschichte nicht vollständig wieder- und weitergeben lässt.

Warum entstand bis 1990 überhaupt die große Rivalität mit den Niederlanden? Wie fühlte es sich an, als Deutschland 1974 gegen Deutschland spielte? Durch welche Taktik kam Günter Netzer 1972 aus der "Tiefe des Raumes", wie schenkte Zweitligist Schalke den Bayern 1984 sechs Tore ein - und wie herausragend war das "deutsche" Champions-League-Finale 2013 wirklich? Fragen, die Baumgart bei seinem Autoren-Debüt nicht allein beantwortet, sondern auch in Gesprächen mit damaligen Protagonisten.

Sepp Maier merkt die Fehler des Schiedsrichters im "Jahrhundertspiel" 1970 gegen Italien an, Toni Schumacher versetzt sich wieder in die "Nacht von Sevilla" 1982 zurück - aber nicht nur in die denkwürdigen Sekunden mit Patrick Battiston. Sami Khedira verrät Details aus Joachim Löws Halbzeitansprache beim 7:1 gegen Brasilien, Olaf Thon von seinem 18. Geburtstag, und Friedhelm Funkel war für eine Rückfrage zum "Wunder von der Grotenburg" noch mal eben über WhatsApp zu erreichen. Und gab seine Schwalbe dann einfach zu.

"Von Wundern und Weltmeistern: Die elf größten Spiele des deutschen Fußballs" ist ab dem 27. März in vielen Buchhandlungen und bereits jetzt im kicker Shop oder bei Amazon erhältlich.