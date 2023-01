Die Eintracht-Serie des HSV - Trainer-Debüt in Nürnberg: Das bringt der 18. Spieltag

Elf Wochen ruhte der Ball, nun meldet sich auch die 2. Liga aus der Winterpause zurück: Am Freitag empfängt der KSC den SC Paderborn, tags darauf messen sich Hannover und der FCK in einem Verfolgerduell - und am Sonntag steigt ein Trainer-Debüt in Nürnberg, während der HSV eine Eintracht-Serie zu verteidigen hat.

Nach dem 0:5 im Hinspiel: KSC empfängt Paderborn

Über weite Strecken der Hinrunde mischte Paderborn im Rennen um die ersten Plätze mit. Sechsmal führte der SCP die Tabelle an, vor der Winterpause folgte allerdings der Absturz. Nur ein Punkt aus fünf Spielen - und schon überwinterten die Ostwestfalen nur auf Rang 6. Doch vor dem Jahresauftakt beim Karlsruher SC, den Paderborn im ersten Saisonspiel 5:0 geschlagen hat, bekräftigt der neue Sport-Geschäftsführer Benjamin Weber in einem Sky-Interview: "Ich bin fest davon überzeugt, dass wir jetzt in die Erfolgsspur zurückfinden. Die Basis ist auf jeden Fall vorhanden."

Fortuna trifft auf Magdeburg - Castaignos im Fokus

Als Favorit geht Fortuna Düsseldorf in das Duell mit dem 1. FC Magdeburg, der sich in der Winterpause allerdings mit Luc Castaignos verstärkt hat. Der Angreifer bringt nicht nur die Erfahrung von Stationen bei Inter Mailand, Eintracht Frankfurt und Sporting Lissabon mit - der 30-Jährige hat in den Testspielen auch schon vier Tore für Magdeburg erzielt.

Darmstadt vor "Pokalfinale" gegen Regensburg

Beim Saisonauftakt im Regensburger Jahnstadion bezog Darmstadt seine erste und einzige Niederlage der gesamten Vorrunde. Schon nach 17 Sekunden gerieten die Lilien ins Hintertreffen und verloren am Ende 0:2 - jetzt kommt es zum Wiedersehen. In der Vorbereitung hat Darmstadt vier seiner fünf Testspiele gewonnen und dabei nur ein Gegentor kassiert, nun sagte Innenverteidiger Thomas Isherwood gegenüber Vereinsmedien: "Für mich persönlich ist jedes Spiel wie ein Pokalfinale, das ich unbedingt gewinnen will. So auch am Samstag."

Verfolgerduell in Hannover

Umkämpft: Kaiserslauterns Julian Niehues (in Rot) im Duell mit Louis Schaub. IMAGO/Eibner

Das Verfolgerduell des Spieltags steigt in Hannover, wenn 96 als Tabellenfünfter auf den 1. FC Kaiserslautern trifft, der den Niedersachsen einen Punkt voraus ist. Schon das Hinspiel vor über 40.000 Zuschauern auf dem Betzenberg hatte eine Menge zu bieten, nun steht das Wiedersehen an. Für den FCK ist klar: Die zweite Saisonhälfte wird noch anspruchsvoller als die erste - schließlich treten die Mannschaften dem Aufsteiger anders gegenüber als noch 2022.

Setzt sich Fürths Lauf fort?

Seit Alexander Zorniger auf der Fürther Bank sitzt, hat das Kleeblatt einen Lauf. Vier Spiele, zehn Punkte, darunter ein 1:0 gegen den HSV und ein 1:1 in Darmstadt: Die bisherige Bilanz, die Zorniger als SpVgg-Coach vorzuweisen hat, kann sich sehen lassen. Ob Fürth seine Serie fortsetzt, wird sich am Wochenende in Kiel zeigen. In der Vorbereitung haben die Mittelfranken nur eines von sechs Spielen verloren (1:4 gegen Rostock), nun sind sie an der Förde zu Gast, an der seit Kurzem Robin Himmelmann zu Hause ist.

Heidenheim und die Rostock-Serie

Die ersten drei Duelle mit Rostock haben die Heidenheimer zwar allesamt verloren, doch dann blieben sie sechsmal nacheinander ohne Niederlage. Wenn es jetzt zum zehnten Mal zwischen den beiden Klubs um Punkte geht, hat Hansa eine Mini-Serie zu verteidigen, denn in den ersten beiden Partien unter Trainer Patrick Glöckner blieb Rostock unbesiegt (1:1 gegen Nürnberg, 1:0 in Braunschweig).

Hürzeler gibt seinen Einstand in Nürnberg

Sitzt in Nürnberg erstmals als Cheftrainer bei einem Pflichtspiel im Profifußball auf der Bank: Fabian Hürzeler. IMAGO/Revierfoto

In der Winterpause hat sich der FC St. Pauli von Trainer Timo Schultz getrennt und seinen vorherigen Assistenten Fabian Hürzeler zum Nachfolger ernannt. Nun fiebert der 29-Jährige seinem ersten Pflichtspiel entgegen. Am Sonntag sind die Hamburger in Nürnberg zu Gast, in der Vorbereitung haben sie schon mal ein Ausrufezeichen gesetzt: Gegen Borussia Mönchengladbach, für das es die Generalprobe vor dem Bundesliga-Start war, gewann St. Pauli durch ein Tor von David Otto mit 1:0.

HSV empfängt Braunschweig

Mit einem Heimspiel gegen Eintracht Braunschweig startet der Hamburger SV ins neue Jahr. Beim ersten Duell Mitte Juli ließen die Hanseaten eine ganze Reihe an Torchancen zu, gewannen am Ende aber 2:0. Ohnehin ist die Zweitliga-Bilanz gegen den BTSV makellos: drei Spiele, drei Siege, 10:2 Tore. Nun kommt es zum vierten Aufeinandertreffen - und Braunschweig bringt in Tarsis Bonga einen neuen Angreifer mit.

Gewinnt Sandhausen erstmals seit 2012 in Bielefeld?

Kellerduell in der Schüco-Arena: Als Tabellen-16. empfängt Arminia Bielefeld das Schlusslicht aus Sandhausen. Bei den ersten sechs Anläufen in der 2. Liga hat der SVS nie auf der Alm gewonnen, der bislang einzige Sieg datiert aus dem Februar 2012. Damals setzte sich Sandhausen zu Drittliga-Zeiten mit 3:1 durch und stieg am Ende der Saison auf.