Die Eintracht muss bei Kostic hart bleiben

Frankfurts Streik-Profi Filip Kostic darf für sein ehrenloses Verhalten nicht belohnt werden. Ein Kommentar von kicker-Redakteur Julian Franzke.

Eintracht Frankfurt kommt auch mehrere Monate nach den unglücklich kommunizierten Abgängen von Ex-Sportvorstand Fredi Bobic und Ex-Trainer Adi Hütter nicht zur Ruhe. Das Wichtigste in Kürze: Blamage beim DFB-Pokal-Aus in Mannheim, nur ein Punkt aus den ersten beiden Bundesligaspielen, Theater um den geldgierigen Amin Younes, offene personelle Baustellen im Sturm sowie im defensiven Mittelfeld kurz vor Transferschluss. Und nun das: Der stärkste Offensivspieler im Kader zelebriert seinen ganz persönlichen Friday-For-Future-Streik. Mit dem kleinen, aber feinen Unterschied: Kostic geht es nicht um die Rettung der Welt, sondern einzig und allein um sein persönliches Wohlbefinden - und wohl auch seinen Kontostand.

Vorzeitiger Abschied bei Vertragsabschluss einkalkuliert

Damit keine Missverständnisse entstehen: Grundsätzlich ist es völlig legitim und vielleicht auch nachvollziehbar, dass Kostic bei der Eintracht nicht in Rente gehen will und nach drei erfolgreichen Spielzeiten am Main im Alter von bald 29 Jahren einen Vereinswechsel anstrebt. Das in solchen Fällen gerne hervorgeholte Argument mit der Vertragstreue - Kostics Kontrakt läuft bis zum 30. Juni 2023 - zieht nicht. Schließlich kann es nie im Interesse eines Klubs wie Eintracht Frankfurt sein, einen derart werthaltigen Spieler ablösefrei gehen zu lassen. Was im Umkehrschluss bedeutet, dass ein vorzeitiger Abschied beim Vertragsabschluss von beiden Seiten bereits stillschweigend einkalkuliert wird. Insofern überraschte es nicht, dass der neue Sportvorstand Markus Krösche einen Verkauf Kostics zu keinem Zeitpunkt ausschloss. Allein: Ein konkretes Angebot eines anderen Klubs lag und liegt nicht vor.

Ein durchschaubares Manöver

Kostics Streik ist ein durchsichtiges Manöver. Offenbar will er nicht nur seinen Wechsel erzwingen, sondern auch den Preis drücken. Anders ausgedrückt: Er will ausgerechnet dem Verein schaden, der ihn erst groß gemacht hat. Dieses rücksichtslose und egoistische Verhalten darf nicht belohnt werden - sonst könnte es Schule machen. Intern werden sich die Verantwortlichen längst auf eine Schmerzgrenze geeinigt haben, auf eine Ablöse, bei der Kostic wechseln darf. Von dieser Preisvorstellung darf Krösche keinen Cent abweichen.

Für Krösche steht extrem viel auf dem Spiel

Die Eintracht sollte nun Geschlossenheit demonstrieren. Um Härte zu zeigen, braucht Krösche die volle Rückendeckung vom Aufsichtsrat und seinen Vorstandskollegen. Falls Lazio Rom die Ablöseforderung nicht erfüllt, muss Krösche die Freigabe verweigern und Kostic notfalls bis zum nächsten Transferfenster im Winter auf die Tribüne setzen; so problematisch das hinsichtlich der Marktwertentwicklung auch wäre.

Doch es geht bei Kostics miesem Spiel auch um Krösches Autorität: Es darf nicht der Eindruck entstehen, dass nach dem Wechsel auf der Führungsebene jeder machen kann, was er will. Schon der Ärger mit Younes war ein Störfeuer. Nun erreicht das Sommertheater seinen Höhepunkt. Der Sportvorstand darf sich nicht vorführen lassen.