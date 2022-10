Die Eintracht kommt: Campagna hofft auf den nächsten Coup

Am Dienstag empfängt Oberligist Stuttgarter Kickers die Frankfurter Eintracht zur 2. Hauptrunde des DFB-Pokals. Die Rollen sind dabei klar verteilt. Gleich zwei Akteure in den Reihen der Kickers haben die Eintracht schon einmal geschlagen und wollen dies natürlich wiederholen.

Im Mannschaftskreis nach dem Schlusspfiff brandete noch einmal Jubel bei den Stuttgarter Kickers auf: Trainer Mustafa Ünal spendierte seinem Team nach dem hart erkämpften 1:0-Sieg im Oberliga-Spitzenspiel vor 3300 Zuschauern beim 1. Göppinger SV einen freien Samstag. "Das Spiel war ein echter Härtetest und hat Körner gekostet. Wir haben gezeigt, dass wir fighten können, auch wenn wir in Führung liegen", sagte Ünal nach dem sechsten Sieg in Folge.

Der Spitzenreiter ist gerüstet für den DFB-Pokal-Kracher an diesem Dienstag gegen Eintracht Frankfurt im mit 10 000 Zuschauern ausverkauften Gazi-Stadion. Co-Trainer Yannick Dreyer und Teammanager Jakob Braun schauten sich die Eintracht gegen Bayer Leverkusen live vor Ort an, und auch bei Bochums Coach Thomas Letsch (früher Kickers) holte man sich Tipps, wie man Frankfurt schlagen kann. Im Vergleich zur Liga, in der die Kickers in jedes Spiel als klarer Favorit gehen und viel Ballbesitz haben, wird das gegen den Bundesligisten anders. "Das ist nicht neu für uns. Wir kennen das aus dem Erstrundenspiel gegen Greuther Fürth. Gegen die Eintracht wird es noch einen Tick extremer", sagt Ünal zur Außenseiterrolle.

Zwei Spieler haben Frankfurt schon einmal aus dem Pokal geworfen: David Braig und Luigi Campagna besiegten den damaligen Titelverteidiger mit dem SSV Ulm 1846 vor vier Jahren mit 2:1. Ex-Kickers-Stürmer Fredi Bobic war seinerzeit Sportvorstand der Eintracht und rechnet nun mit einem interessanten Spiel: "Sollten die Frankfurter vom Kopf her etwas weniger machen, kann es auch gegen einen unterklassigen Gegner schwierig werden. Zumal das Stadion eng ist und die Fans voll da sein werden."