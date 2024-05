Die Eintracht Hildesheim ist Meister

Im letzten Spiel der Punktspielserie landete die Mannschaft der Eintracht Hildesheim einen letztlich ungefährdeten und klaren 37:26-Erfolg gegen den VfL Fredenbeck. Nach einer durchwachsenen ersten Hälfte war die Mannschaft mit einer 17:14-Führung in die Kabine gegangen.

Nachdem der punktgleiche TV Emsdetten am Sonnabend beim MTV Großenheidorn, der damit als dritter Absteiger feststeht, einen 43:21 Kantersieg gelandet hatte, war die Ausgangsposition für das letzte Heimspiel der Punktspielserie klar: Die Eintracht Hildesheim musste gewinnen, um die Punktspiele als Meister der Staffel Nord-West zu beenden.

Die Mannschaft stieg nervös und unkonzentriert in das Spiel ein und lag nach vier Minuten 1:3 zurück. In der Anfangsphase kaufte Fredenbecks Keeper Sebastian Spark den Hildesheimer Angreifern einen Ball nach dem anderen ab. Nach zehn Minuten hatte sich das Team etwas gefangen, Matteo Ehlers gelang der Ausgleich zum 6:6.

Der Absteiger blieb aber die zielstrebigere und erfolgreichere Mannschaft und zog auf 10:7 nach vorne. In der 18. Minute war der Rückstand wieder aufgeholt, wie ein Absteiger präsentierten sich die engagiert auftretenden Gäste aber keinesfalls. Während Angriffsaktionen häufig ins Leere liefen, wirkten die Gäste abgezockt und hatten in ihrem Keeper Spark den auffälligsten Akteur in ihren Reihen.

In der 19. Minute gelang Jakub Tonar endlich die erste Führung für Hildesheim. Die Gäste aber blieben dran, glichen zunächst immer wieder aus. Jakub Tonar war es auch, der mit einem Rückraumkracher zum 14:12 wenig später für die erste zwei-Tore-Führung seiner Mannschaft sorgte. In den Schlussminuten der ersten Hälfte setzte sich das Team dann etwas besser durch.

Treffsicher hatten sich auf Hildesheimer Seite insbesondere Lukas Quedenbaum, Hendrik Hanemann und Jakub Tonar, der mit dem Treffer zum 17:14 auch den Schlusspunkt unter die erste Hälfte setzte, gezeigt. Zu Beginn des zweiten Abschnitts lösten Tjark Jonas und René Gruszka Lothar von Hermanni und den starken Quedenbaum ab. Jonas traf schnell zum 18:14, wenig später führte die Eintracht 19:14 und 20:15.

Aber auch weiterhin schlichen sich zunächst noch Fehler ins Angriffsspiel, in der Defensive bekamen die Hildesheimer Fredenbecks Maximilian Mißling nicht wirklich in den Griff. Mit zunehmender Spielzeit steigerte sich die Mannschaft jedoch, vorne wurde konzentrierter abgeschlossen und hinten parierte Leon Krka jetzt die Bälle besser als noch in Hälfte eins.

Zehn Minuten waren gespielt in der zweiten Hälfte, da war die Führung auf 26:18 ausgebaut. Daniel Deutsch wechselte jetzt, brachte Tobias Myrbakk und Billepp im Rückraum. Würfe über das gesamte Feld gehörten offenbar in den letzten Tagen nicht zum Trainingsprogramm, denn die Versuche, auf diese Art ein Tor zu erzielen, scheiterten allesamt. Ansonsten aber wurde das Tempo jetzt höher.

Nach 50 Minuten stellte sich die Frage nach dem Sieger längst nicht mehr, als Lothar von Hermanni per Strafwurf zum 30:22 traf. Wenig später traf Florian Billepp mit dem 32:22 zur ersten zehn Tore-Führung. Am Ende wurde es eine klare Sache gegen sich wehrende, aber kräftemäßig nachlassende Gäste. Der 37:26-Erfolg und die Staffelmeisterschaft wurden von den Zuschauern mit Standing-Ovations gefeiert.

Eintracht Hildesheim - VfL Fredenbeck 37:26 (17:14)

Hildesheim: Jochens, Krka; Tonar 8, Hanemann 6, Billepp 5, Wäger 3, Quedenbaum 3, von Hermanni 3/2, Gruszka 2, Jonas 2, Schade 2, Ehlers 2, Most 1, Myrbakk, Juric,



Fredenbeck: Paulsen, Petrov, Spark; Mißling 7, Huckschlag 4, Fick 4, Möller 4/1, Eschweiler 3, Richter 2, Müller 1, Heinsohn 1, Kyvala, Fock, Reiners

Zuschauer: 1777

Schiedsrichter: Joshua Köppen / Luka Preibsch

Siebenmeter: 2/2; 1/2

Strafminuten: 6 / 10

Disqualifikationen: Henrik Hanemann, Eintracht Hildsheim (51. Minute, 3. Zeitstrafe)