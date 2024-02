Die "dunkle Seite" des Gentleman: Xabi Alonso droht Sperre

Xabi Alonso ist ein sehr freundlicher Mensch. Doch während des Spiels kann der Leverkusener Trainer schon mal aus seiner Haut fahren. Deshalb droht ihm nun eine Sperre.

Er wird wahlweise als "Caballero" oder als "Hombre de honor", also als Ehrenmann, als Gentleman oder als der perfekte Schwiegersohn tituliert. Xabi Alonso genießt jedes dieser Positiv-Images zurecht. Ist der 42-Jährige doch nicht nur ein großartiger Fußballlehrer, sondern auch ein Mann mit Stil, Anstand und guter Erziehung.

Dennoch gibt es ein Biotop, das aus dem smarten Basken einen heißblütigen Stier werden lässt, nämlich die Coaching Zone. In dieser kommt immer wieder seine "dunkle Seite" zum Vorschein. So auch beim 2:1-Sieg gegen Mainz, als Xabi Alonso wegen zu heftigen Reklamierens bereits seine dritte Gelbe Karte in dieser Saison sah. Bei der nächsten wäre der Trainer für eine Bundesligapartie gesperrt.

Dabei war sein Ärger über Schiedsrichter Timo Gerach mehr als verständlich, als dieser in der Nachspielzeit der ersten Hälfte ein offensichtliches taktisches Foul des Mainzers Philipp Mwene an Jeremie Frimpong übersah. Letzterer schien nach einem Steilpass von Florian Wirtz allein Richtung FSV-Tor zu stürmen, als Mwene den seinen Laufweg kreuzenden Niederländer an der Hacke touchierte.

Lange Diskussionen mit dem Unparteiischen

Doch Gerach pfiff nicht und verwarnte dafür lieber den protestierenden Frimpong. Nicht die einzige unglückliche Szene des Referees, die Xabi Alonso aus der Fassung und ebenfalls die Gelbe Karte brachte.

Leverkusens Trainer wähnte wie eigentlich alle Augenzeugen Frimpong auf dem freien Weg Richtung Mainzer Tor. Allerdings hätte FSV-Verteidiger Dominik Kohr den abgefälschten Pass auch ohne Mwenes Foul vor Frimpong erreicht. Das trotz Kontrolle durch den VAR die Rote Karte ausblieb, war also richtig.

Dennoch war es eine massive Fehlentscheidung Gerachs, die den emotionalen Ausbruch des Leverkusener Trainers erklärte. "Es gab eine kleine Kontroverse, ein bisschen Spannung wegen der Entscheidung. Aber das ist ein Teil des Spiels. Das geschieht in der Hitze des Moments", zeigte sich Xabi Alonso nach der Partie besonnen, der auf dem Weg in die Kabine noch lange mit dem Unparteiischen diskutiert hatte.

Xabi Alonso: "Ich war ziemlich respektvoll"

Wobei der Baske klarstellte: "Ich war ziemlich respektvoll gegenüber dem Schiedsrichter und habe versucht, ihm zu erklären, dass ich die Aktion anders gesehen habe. Und ich wollte auch Jerry schützen, damit er nicht in Schwierigkeiten gerät, weil wir ihn brauchen."

Das gelang, allerdings schwebt jetzt Xabi Alonso selbst in Gefahr. Zieht doch ab sofort eine weitere Gelbe Karte die Konsequenz einer Sperre nach sich. Immerhin darf der Werkself-Trainer zumindest für sich verbuchen, dass er sich in Sachen Verwarnungen leicht gebessert hat. Sah er doch in der Vorsaison schon nach seinem 21. Liga-Spiel als Bayer-Coach die dritte Gelbe Karte. Jetzt hat er zwei Partien mehr bis zu dieser Marke gebraucht. Selbst ein Xabi Alonso hat also noch Luft nach oben in seiner Entwicklung.