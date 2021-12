Die Duelle der Deutschen in Oberstdorf

Sechs deutsche Skispringer haben sich für das Auftaktspringen der Vierschanzentournee in Oberstdorf qualifiziert. Nur Olympiasieger Andreas Wellinger verpasste die Qualifikation als 51. ganz knapp. Am Mittwoch treten die deutschen Athleten wie gewohnt in K.o.-Duellen an. Wer springt gegen wen? Ein Überblick:

Flog in der Qualifikation auf Platz sechs: Markus Eisenbichler. imago images/Sven Simon