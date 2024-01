Die Duelle der Deutschen in Bischofshofen

Das große Finale der 72. Vierschanzentournee steht kurz bevor. Diese Duelle warten in Bischofshofen auf die deutschen Skispringer um Andreas Wellinger.

Am Samstag (16.30 Uhr, LIVE! bei kicker) geht das traditionelle Dreikönigsspringen in Bischofshofen über die Bühne. Jahr für Jahr lockt die Paul-Außerleitner-Schanze zigtausende Skisprungfans aus aller Welt zum großen Finale der Vierschanzentournee an.

Wer springt gegen wen? Ein Überblick

Mit 25 K.-o.-Duellen startet der Wettkampf in Bischofshofen. Alle fünf deutschen Springer haben sich für das Finale qualifiziert.

Gegen wen treten die deutschen Skispringer an? Ein Überblick (Die Zahl in der Klammer gibt die Platzierung in der Qualifikation an):

Andreas Wellinger (9) - Antti Aalto (42/Finnland)

Pius Paschke (14) - Taku Takeuchi (37/Japan)

Karl Geiger (17) - Daniel-André Tande (34/Norwegen)

Stephan Leyhe (18) - Dawid Kubacki (33/Polen)

Philipp Raimund (40) - Johann Andre Forfang (11/Norwegen)

cfl