Die Duelle der Deutschen beim Neujahrssprinen in Garmisch-Partenkirchen

Neun deutsche Skispringer haben sich für das Neujahrsspringen der Vierschanzentournee in Garmisch-Partenkirchen qualifiziert.

100. Geburtstag des Neujahrsspringens: Karl Geiger in Aktion. imago images/ActionPictures

Am Samstag (14.00 Uhr/ZDF und Eurosport) treten die Athleten wie gewohnt in K.-o.-Duellen an. Wir versorgen Sie wie gewohnt mit einem ausführlichen Live-Ticker.

Wer springt gegen wen? Ein Überblick

Karl Geiger (3/Oberstdorf) - Roman Trofimov (48/Russland)

Markus Eisenbichler (1/Siegsdorf) - Junshiro Kobayashi (50/Japan)

Stephan Leyhe (9/Willingen) - Peter Prevc (42/Slowenien)

Severin Freund (17/Rastbüchl) - Timi Zajc (34/Slowenien)

Constantin Schmid (20/Oberaudorf) - Ulrich Wohlgenannt (31/Österreich)

Pius Paschke (29/Kiefersfelden) - Lovro Kos (22/Slowenien)

Justin Lisso (40/Schmiedefeld) - Daniel-André Tande (11/Norwegen)

Felix Hoffmann (45/Goldlauter) - Piotr Zyla (5/Polen)

Andreas Wellinger (47/Ruhpolding) - Jan Hoerl (4/Österreich)

Weitere Duelle

Mackenzie Boyd-Clowes (49./Kanada) - Ryoyu Kobayashi (2./Japan)

Halvor Egner Granerud (27./Norwegen) - Dawid Kubacki (24./Polen)

zum Thema: Eisenbichler gewinnt Quali in Garmisch - Geiger Dritter, Kraft scheitert