Die drei Debütanten bei der Handball-EM

Drei Debütanten gibt es bei der kommenden Handball-EM in Deutschland. Möglich wurde das auch, weil das Teilnehmerfeld mittlerweile 24 Nationen umfasst. handball-world wirft einen Blick auf die Neulinge, die auch alle Bundesligaerfahrung vorweisen können.

Färöer

Die Färöer spielten noch nie bei einem Großturnier. Erst zum sechsten Mal überhaupt versuchte man sich in der Qualifikation, seit 2020 machte man unter dem dänischen Trainer Peter Bredsdorff-Larsen große Fortschritte. Hákun West Av Teigum (Füchse Berlin) und Elias Ellefsen á Skipagøtu (THW Kiel) haben schon mit 21 Jahren den Sprung zu den deutschen Topklubs geschafft.

Im Blick haben muss man den 18-jährigen Óli Mittún. "Man spielt mit seinen besten Freunden und auch mit Familienmitgliedern. Das ist vielleicht der Grund, warum wir alle so motiviert sind, weil wir wirklich alles tun wollen, um unser Land stolz zu machen", so der Spielmacher von IK Sävehof, der nicht nur Bruder Pauli, sondern auch seine Cousins Ellefsen á Skipagøtu im Team weiß.

In der Qualifikation konnte man unter anderem Rumänien (28:26) und die Ukraine (33:26) in eigener Halle schlagen, nur Österreich war beide Male zu stark. Im Heimspiel unterlag man knapp mit 28:30 und auswärts mit 33:38. Im fremden Hallen konnten die Nordeuropäer sich bislang nicht behaupten, die Ukraine siegte 29:25 und Rumänien mit 25:17.

Georgien

Georgien hat mit der Qualifikation Verbandsgeschichte geschrieben. Dabei musste man die Qualifikation schon früh beginnen, im Januar 2022 setzte man sich in zwei Duellen mit 52:45 (22:22, 30:23) gegen Finnland durch. Bemerkenswert, den Sieg feierte man auswärts im finnischen Vantaa.

Am Ende reichte aber ein einziges Tor, um Georgien in der letzten Runde der EHF EURO 2024-Qualifikation sensationell mit 31:30 gegen Ungarn zu schlagen - dank eines Treffers von Giorgi Tskhovrebadze in letzter Sekunde. Der Linkshänder kam im Sommer von Montpellier HB zum VfL Gummersbach. Zuvor war er auf Leihbasis auch eine Saison bei Pfadi Winterthur. Auch der zweite Deutschland-Legionär Zurab Gogava vom Viertligisten LHC Cottbus ist im rechten Rückraum heimisch.

Es war der zweite Sieg in der Qualifikation und brachte Georgien einen Platz unter den vier bestplatzierten Mannschaften auf dem dritten Platz ein, der das Ticket nach Deutschland sicherte. Zuvor konnte man im Heimspiel ein deutliches 32:18 gegen Litauen erreichen. Nur die Schweiz konnte mit einem 24:23-Heimsieg und einem 26:19-Auswärtserfolg beide Partien für sich entscheiden. In Litauen (27:35) und zuhause gegen Ungarn (24:41) verlor man.

Griechenland

Auch Griechenland reichte ein dritter Platz für die erstmalige Qualifikation zu einer Europameisterschaft. Dies gelang allerdings mit insgesamt drei Siegen.

In eigener Halle konnte man die Niederlande (32:28) und Belgien (26:24) besiegen, die Roten Teufel auch auswärts (26:24). Kroatien war hingegen zweimal zu stark. Im Heimspiel unterlag man den Kroaten mit 26:31, auswärts mit 25:33. Die Niederlande konnten zum Abschluss der Qualifikation ihr Heimspiel gegen Griechenland mit 32:26 gewinnen.

Das erste Großturnier ist es allerdings nicht, man nahm als Gastgeber an den Olympischen Spielen 2004 teil und ein Jahr später auch an der Handball-WM, wo man den sechsten Platz erreichte.

Der heutige Trainer Georgios Zaravinas war damals als Linksaußen Teil dieser Mannschaft. Petros Boukovinas ist beim TV Großwallstadt aktiv und war in der vergangenen Saison der beste Torhüter der 2. Handball-Bundesliga. Auch Savvas Savvas vom Topklub Olympiacos SFP Piräus spielte viele Jahre in Deutschland.

