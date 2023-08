Die Diskussion um Leitl hat begonnen

Der Saisonstart wurde mit dem Ausscheiden im DFB-Pokal endgültig in den Sand gesetzt. Dass bei Hannover 96 nun mal wieder die Trainerfrage in den Fokus rückt, ist unvermeidbar.

Ironisch ließe sich anmerken, dass Hannover in Sandhausen immerhin einen Rekord verbucht haben dürfte: Max Besuschkows Fehlschuss gleich zu Beginn des Elfmeterschießens unters Tribünendach war der wohl höchste Elfmeter der DFB-Pokalgeschichte. Doch der Schaden ist zu groß, als dass man bei 96 über Spott noch schmunzeln könnte.

Enttäuschende zwei Punkte aus den ersten beiden Liga-Spielen, jetzt auch noch das peinliche Pokal-Aus beim Drittligisten - eine Trainerdiskussion ist in Hannover nun die fast schon zwangsläufige Folge. "Das wird wahrscheinlich passieren", gibt sich auch Rückkehrer Marcel Halstenberg erst gar keinen Illusionen hin. Vor allem, weil Klub-Boss Martin Kind schon nach dem 2:2 gegen Elversberg am ersten Spieltag mit öffentlicher Kritik an Coach Stefan Leitl, der Mannschaft und damit indirekt auch an Sportdirektor Marcus Mann für Aufsehen gesorgt hatte. Nach seiner verkorksten Premierensaison bei den Niedersachsen wird speziell der Kredit des Fußballlehrers zusehends schmaler.

Ich mache mir keine Sorgen um meinen Job - weil ich keine Angst habe. Stefan Leitl

Er mache sich "keine Sorgen um meinen Job", erklärte Leitl in Sandhausen auf konkrete Nachfrage, "weil ich keine Angst habe". In Anbetracht der durch Kinds frühen Rundumschlag deutlich belasteten Betriebsatmosphäre sei aber "die Situation nicht einfach und auch für die Jungs nicht einfach, wenn man so etwas lesen muss nach dem ersten Spieltag". Ohnehin liege die Entscheidung über seine Zukunft "nicht in meinem Ermessen", hielt Leitl fest und schloss lakonisch: "Schau’n mer mal…"

Dass Kinds ganz spezieller Führungsstil, falls er überhaupt als solcher gedacht ist, eine ohnehin nicht gefestigte Mannschaft weiter verunsichert hat, lässt sich unschwer ableiten. Die grundlegende Frage lautet aber: Warum ist das 96-Team trotz mehr als ausreichender körperlicher Wucht überhaupt derart labil, dass nach dem 2:2 in Nürnberg jetzt zum zweiten Mal in Folge eine 2:0-Führung verspielt wurde?

Beispiel Neumann: Fehlende Führungsspieler sind das Kardinalproblem

Paradebeispiel Phil Neumann: Körperlich bringt der Top-Athlet (1,92 Meter, 91 Kilo) sämtliche Voraussetzungen für einen herausragenden Zweitliga-Innenverteidiger mit - leistet sich aber immer wieder haarsträubende Aussetzer wie vor dem Elfmeter zum 1:2, der Sandhausen praktisch mit dem Pausenpfiff ins Spiel zurückholte. "Unerklärlich und völlig sinnlos", wetterte Mann mit Blick auf Neumann, ohne dessen Namen in den Mund zu nehmen.

Dass Leitl den 26-Jährigen sogar zum Pokal-Kapitän gemacht hatte (Keeper Ron-Robert Zieler muss in diesem Wettbewerb Vertreter Leo Weinkauf den Vortritt lassen), offenbart das große Dilemma. Plan des Trainers: Neben Zieler und Neuzugang Halstenberg sollten auch mal andere erkennbar Verantwortung übernehmen, "mit Leistung und Kommunikation raustreten", wie Leitl formuliert. Heißt im Klartext: 96 hat derzeit maximal zwei tatsächliche Führungsspieler. In Sandhausen war das eindrucksvoll zu beobachten: Null Ausstrahlung und null gegenseitiges Verstärken auf dem Rasen, während sich anfangs hoffnungslos unterlegene Sandhäuser Stück für Stück als ein von allen getragenes Kollektiv ins praktisch schon verlorene Spiel zurückpushten.

Mann weicht der Leitl-Frage nach der Blamage erstmal aus

Bei Hannover bleibt die Schlussfolgerung, dass die nötige Mentalität dem Team bisher nicht vermittelt werden kann. Oder dass der Kader von vornherein unter dem Aspekt "Leadertypen" unzureichend zusammengestellt wurde. Oder dass vermutlich beides zutrifft. Eine vertrackte Situation, die ganz sicher mehrere verantwortliche Verursacher hat. Einen kurzfristigen Ansatzpunkt zur Besserung böte aber wohl naturgemäß am ehesten die Trainerpersonalie, zumal auch eine fußballerische Handschrift Leitls von außen kaum definierbar scheint.

Marcus Mann wollte sich auf die Debatte vor Ort in Sandhausen wohlweislich nicht einlassen, vermied aber auch ein vielleicht voreiliges Treuebekenntnis: "Ich habe jetzt einfach einen dicken Hals, alles andere ist für mich jetzt zweitrangig und kein Thema", erklärte der Sportdirektor. Ob das so bleibt, müssen die nächsten Tage zeigen.