Die DFB-Elf setzt Flicks Forderungen um - und weckt in Stuttgart Begeisterung

Auf die Erinnerung an den verstorbenen Gerd Müller folgte ein Tor-Festival in der Tradition des legendären Bombers: Beim 6:0 gegen Armenien hat die DFB-Elf die Vorstellungen des neuen Bundestrainers Hansi Flick im zweiten Versuch erstmals mit Leben gefüllt - und Begeisterung geweckt. Ein Kommentar von kicker-Reporter Matthias Dersch.

Hätte der kürzlich verstorbene Gerd Müller, dessen im Vorfeld der Partie mit einer Gedenkminute gedacht wurde, dieses Spiel sehen können, ihm wäre vermutlich das Herz aufgegangen. Denn im zweiten Spiel unter dem neuen Bundestrainer Hansi Flick zeigte die DFB-Elf gegen Armenien eine gute Stunde lang, wie schön und spektakulär dieser Sport sein kann. Wie herrlich es ist, vor Publikum Tore zu schießen. Und wie viel Spaß es machen kann, dem Gegner so intensiv hinterher zu jagen, dass er mit dem Ball am Fuß ins Aus läuft, weil er keinen anderen Ausweg sieht.

Was war die deutsche Mannschaft nicht kritisiert worden nach dem zähen 2:0-Erfolg über Liechtenstein am vergangenen Donnerstag. Und das durchaus zu Recht. Pomadig war der Auftritt in St. Gallen gewesen gegen einen Gegner, der zum überwiegenden Teil aus Amateuren bestand. Der Becher Bier und die gute Schweizer Bratwurst, die es für die tapfer kämpfenden Liechtensteiner Kicker im Anschluss im Kreis ihrer Freunde und Familien gab, waren mehr als verdient. Es waren Bilder, die Flick nicht gefallen konnten, auch wenn er sich in den Tagen danach schützend vor seine Spieler stellte.

So gut hatte man Deutschland lange nicht mehr spielen sehen

Warum er das tat, bewiesen sie dann in Stuttgart. Trotz nur wenig Trainingsmöglichkeiten in den Tagen zwischen den beiden WM-Qualifikationsspielen zeigte die DFB-Elf vor 18.000 Zuschauern am Sonntag ein ganz anderes, ein viel besseres Gesicht - und schaffte es damit, pure Freude bei den Fans im Stadion zu wecken. Sie konnten es kaum glauben, dass es zur Pause bereits 4:0 stand und sogar einige Tore mehr möglich gewesen wären angesichts eines Chancenverhältnisses von 10:0. So gut hatte man eine deutsche Nationalmannschaft tatsächlich schon lange nicht mehr spielen sehen wie in diesen 45 Minuten gegen den bisherigen Tabellenführer der WM-Qualifikationsgruppe J. Dass im zweiten Durchgang die La Ola durchs Stadion schwappte, war da nur folgerichtig.

Agil und beweglich ging es nach vorne, mit viel Tempo und kurzen Kontaktzeiten. Und ging der Ball verloren, dann wurde der Gegner attackiert, bis die Kugel wieder durch die deutschen Reihen lief. Es war Fußball, wie ihn Flick bei den Bayern zwei Jahre lang so erfolgreich spielen ließ. Und wie er ihn sich auch für die deutsche Nationalmannschaft vorstellt, mit der er im Winter 2022 bei der WM in Katar wieder zum Kreis der Titelanwärter gehören möchte.

Bis dahin ist es fraglos noch ein weiter Weg, doch ein Anfang wurde - mit einem Spiel Anlauf - in Stuttgart gemacht. Es war einer mit Begeisterung. Ganz so, wie es sich Flick zum Auftakt seiner Premierenwoche als Bundestrainer gewünscht hatte. Sollte dem DFB-Team am Mittwoch auf Island nun auch noch der dritte Sieg in dieser Länderspiel-Periode gelingen, wäre ein wichtiger Schritt in Richtung Katar getan. Und das erste Teilziel des neuen Bundestrainers vollauf erfüllt.