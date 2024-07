Die deutschen Handball-Meister in der Übersicht

Der SC Magdeburg ist zum zweiten Mal binnen drei Jahren und zum insgesamt dritten Mal Deutscher Meister. Der Double-Sieger gewann 29 seiner 33 Ligaspiele und entthronte damit den Rekordchampion und Meister aus dem Vorjahr, dem THW Kiel.

Insgesamt konnten seit der Wiedervereinigung der Handball-Ligen in der Saison 1991/92 erst sieben verschiedene Vereine zum Meister küren: Nach einem Doppelerfolg des THW Kiel in den Coronajahren, schnappte sich der SC Magdeburg in der Saison 2021/22 den Titel bevor dann wieder im letzten Jahr die Kieler an der Spitze der Liga thronten.

In den Jahren vor der Kieler und Magdeburger Dominanz waren erst zwei Mal die Rhein-Neckar Löwen und dann zwei Mal die SG Flensburg-Handewitt erfolgreich gewesen.

Der HC Empor Rostock kann zehn Meisterschaften in der DDR vorweisen, Frisch Auf Göppingen ist mit neun Erfolgen drittbester Club aus der BRD, dahinter folgen Großwallstadt (6) und SV Polizei Hamburg (4). Die SG Flensburg-Handewitt zog mit dem dritten Meistertitel unterdessen mit TuSEM Essen und dem Berliner SV gleich

"Es fühlt sich sehr gut an.Es ist Wahnsinn, was wir diese Saison geleistet haben“, sagte Christian O’Sullivan am Rande der Meisterfeier. "Es ist einfach unglaublich, die Saison zu Hause vor unseren Fans zu beenden und dabei den Titel in die Höhe zu recken. Dass vor unseren Familien, unseren Freunden und Fans, ist einfach toll“, war auch SCM-Torhüter Sergey Hernandez begeistert.

Die deutschen Handball-Meister im Überblick

Jahr Meister BRD Meister DDR 1950 Polizei SV Hamburg SC Berlin-Weißensee 1951 Polizei SV Hamburg Volkspolzei Halle 1952 Polizei SV Hamburg Volkspolizei Halle 1953 Polizei SV Hamburg Motor Rostock 1954 FA Göppingen Motor Rostock 1955 FA Göppingen Motor Rostock 1956 Berliner SV 92 SC Empor Rostock 1957 THW Kiel SC Empor Rostock 1958 FA Göppingen nicht ausgetragen 1959 FA Göppingen SC DHfK Leipzig 1960 FA Göppingen SC DHfK Leipzig 1961 FA Göppingen SC DHfK Leipzig 1962 THW Kiel SC DHfK Leipzig 1963 THW Kiel Lok Magdeburg 1964 Berliner SV 92 ASK Vorwärts Berlin 1965 FA Göppingen SC DHfK Leipzig 1966 VfL Gummersbach SC DHfK Leipzig 1967 VfL Gummersbach SC Dynamo Berlin 1968 SG Leutershausen SC Empor Rostock 1969 VfL Gummersbach SC Dynamo Berlin 1970 FA Göppingen SC Magdeburg 1971 G-W Dankersen SC Dynamo Berlin 1972 FA Göppingen SC Leipzig 1973 VfL Gummersbach Empor Rostock 1974 VfL Gummersbach ASK Vorw Frankfurt/O 1975 VfL Gummersbach ASK Vorw Frankfurt/O 1976 VfL Gummersbach SC Leipzig 1977 G-W Dankersen SC Magdeburg 1978 TV Großwallstadt SC Empor Rostock 1979 TV Großwallstadt SC Leipzig 1980 TV Großwallstadt SC Magdeburg 1981 TV Großwallstadt SC Magdeburg 1982 VfL Gummersbach SC Magdeburg 1983 VfL Gummersbach SC Magdeburg 1984 TV Großwallstadt SC Magdeburg 1985 VfL Gummersbach SC Magdeburg 1986 TuSEM Essen SC Empor Rostock 1987 TuSEM Essen SC Empor Rostock 1988 VfL Gummersbach SC Magdeburg 1989 TuSEM Essen ASK Vorw Frankfurt/O 1990 TV Großwallstadt 1. SC Berlin 1991 VfL Gummersbach SC Magdeburg