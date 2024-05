Die deutschen Handball-Meister der weiblichen B-Jugend in der Übersicht

Ende Mai wird die Meisterschaft in der weiblichen B-Jugend via Final4 ausgespielt. Antretende Teams sind dabei der Handewitter SV, der TV Nellingen, der HC Leipzig und der TV Hannover-Badenstedt, welcher Heimrecht hat. Von den vier Mannschaften gewann der HC Leipzig mit drei Titeln, zwei davon mit dem Vereinsvorläufer SC Leipzig, am häufigsten.

2021 schaffte es die weibliche B-Jugend des TV Hannover-Badenstedt bereits einmal, die Deutsche Meisterschaft zu holen - ein Sieg in diesem Jahr würde den dritten Titel bedeuten. imago images/Eibner