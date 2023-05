Die Defensive zerstört den Traum der Oilers

Aus der Traum für Leon Draisaitl und seine Edmonton Oilers. Die Vegas Golden Knights beendeten in der zweiten Runde der NHL-Playoffs die Hoffnungen der Kanadier auf den Gewinn des Stanley Cups. Warum reichte es erneut nicht? Eine Analyse.

Nicht umsonst gilt der Stanley Cup als die am schwierigsten zu gewinnende Trophäe im Mannschaftssport. 82 harten Spielen in der regulären Saison müssen dafür vier Runden mit je vier Siegen in den Playoffs folgen, gegen jeden Widerstand und mit jeder Runde besser werdende Gegner. Die Oilers fanden in Vegas ihren Meister, obwohl sie prinzipiell ein Team hatten, das für mehr in Frage kam.

Mit Draisaitl und Connor McDavid verfügen die Kanadier über zwei Weltstars, vielleicht sogar die beiden besten Spieler der Welt. Offensive und Powerplay sind atemberaubend, doch das allein reicht nicht. Gescheitert sind die Oilers zuvorderst an ihrer wieder einmal zu instabilen Defensive, die in den zwölf Playoff-Partien gegen die Los Angeles Kings (4:2-Siege) und Vegas (2:4) 3,5 Gegentore im Schnitt kassierte. Das ist zu viel, will man ganz am Ende den mächtigen Cup in die Höhe stemmen.

Skinner enttäuscht, weil seine Vorderleute ihn im Stich lassen

Diese Statistik verwundert insofern, weil die Oilers in den letzten Wochen der regulären Saison diese Schwäche in den Griff bekommen zu haben schienen. Doch darunter befanden sich genügend Gegner, die kein Playoff-Format hatten, San Jose und Anaheim beispielsweise. Goalie Stuart Skinner kassierte in den Playoffs im Schnitt 3,68 Gegentreffer bei einer Fangquote von 88,3 Prozent. Unterdurchschnittliche Werte.

Dennoch wäre es unfair, die Schuld beim Rookie abzuladen, der lange in dieser Saison überzeugte. Zur Kehrseite gehört, dass der 24-Jährige den Oilers in den Playoffs kein Spiel gewann, aber auch, weil ihn seine Vorderleute im Stich ließen. Vor allem in Spiel sechs gegen Vegas wäre Jack Campbell die bessere Wahl gewesen. Der vor der Saison verpflichtete und lange enttäuschende Goalie überzeugte in den Playoffs in seinen wenigen Minuten, kassierte nur 1,01 Gegentore bei einer Fangquote von 96,1 Prozent.

Draisaitl fehlt es an Entlastung

Insgesamt macht es das Team den Gegnern beim Toreschießen zu einfach. Dazu gehören die Verteidiger, aber auch die Superstars. Der müde wirkende Draisaitl stand beim Aus bei vier Gegentoren auf dem Eis. Er hatte in den ersten beiden Partien dieser Runde sechs Tore erzielt, in den folgenden vier kein einziges mehr. Vegas verstand es ausgezeichnet, ihn aus dem Spiel zu nehmen. Umso wichtiger wäre Unterstützung von den Stars hinter den Superstars gewesen. Doch von Ryan Nugent-Hopkins, Evander Kane oder Zack Hyman kam gegen Vegas zu wenig.

Nach dem Aus im Halbfinale vor einem Jahr gegen den späteren Champion Colorado Avalanche mag das Scheitern im Viertelfinale ein Rückschritt sein, Draisaitl bezeichnete die Saison in seiner ersten Enttäuschung als Rückschritt. Nun alles über den Haufen zu werfen wäre jedoch fatal. Insgesamt befinden sich die Oilers auf einem guten Weg, sind vor allem in den vergangenen beiden Jahren deutlich besser geworden, die meisten Personalentscheidungen saßen.

Der Traum vom Titel darf weiterleben

Einfacher wird es mit Blick auf den Salary Cap jedoch nicht, zumal der junge, in den Playoffs überzeugende Verteidiger Evan Bouchard (17 Scorerpunkte) einen neuen, deutlich besser dotierten Vertrag benötigt. Kreativität des Managements wird gefragt sein, nachrückende, im Gehaltsgefüge günstige Talente müssen sich etablieren. Das Gute: Es gibt sie im System der Oilers. Ihr Fenster zum Gewinn des Stanley Cups bleibt noch mindestens zwei Jahre offen, so lange läuft Draisaitls Vertrag. Dazu gehört auch Trainer Jay Woodcroft, der in den vergangenen 1,5 Jahren viel richtig gemacht hat, aus diesen Playoffs aber auch lernen muss. So bekam er bis zum Ende die Vegas-Sturmreihe um deren Star Jack Eichel nicht in den Griff.

Es bleibt ein langer Weg bis zum ersehnten Triumph. Doch McDavid und Draisaitl sind in ihren besten Jahren, die Perspektive der Oilers stimmt. Wenn an ein paar wenigen Stellschrauben gedreht wird, spricht nichts gegen einen neuen Anlauf zum Stanley Cup 2023/24.