Die Dardais: Familien-Quartett als Chance oder Risiko?

Alles Dardai, oder was? Bundesliga-Absteiger Hertha BSC versammelt fortan die drei Brüder Palko, Marton und Bence im Profi-Kader. Ihr Trainer: Papa Pal. Die Konstellation hat Charme, ist aber nicht frei von Risiken.

Zwei Brüder, die unter ihrem Vater spielen? Das gab es. In Mannheim etwa, Saison 1974/75, wo beim SV Chio Waldhof Philipp "Fips" Rohr seine Söhne Volker und Gernot, heute Nationaltrainer im Benin, in der 2. Bundesliga trainierte. Auch im Berliner Fußball fand sich ein solcher Fall. Tasmania, DFB-Pokal-Halbfinalist von 1958, verpasste am 26. Oktober 1958 den Endspieleinzug durch ein 1:2 im Berliner Olympiastadion gegen Fortuna Düsseldorf: mit Fritz Mauruschat als Trainer auf der Bank und dessen Söhnen Horst und Armin auf dem Platz. Armin glich für Tasmania zum zwischenzeitlichen 1:1 aus, der spätere Bundestrainer Jupp Derwall hatte die Fortuna in Führung gebracht. Und die "Süddeutsche Zeitung" erinnerte am Dienstag an das argentinische Brüder-Trio Kevin, Francis und Alexis Mac Allister (2022 Weltmeister, seit Sommer beim FC Liverpool), das im November 2017 im Erstliga-Spiel gegen San Lorenzo gemeinsam für Argentinos Juniors auf dem Platz gestanden hatte - allerdings nicht angeleitet von Papa Carlos Mac Allister, einem Ex-Nationalspieler, sondern von Alfredo Berti.

Hertha BSC schreibt nun eine Geschichte, die zumindest im deutschen Profi-Fußball - und womöglich darüber hinaus - einzigartig klingt. Nach der am Dienstag verkündeten Rückkehr von Palko Dardai spielen fortan alle drei Dardai-Brüder unter ihrem Vater Pal, Herthas Bundesliga-Rekordspieler. Mutter Monika, in Ungarn einst Erstliga-Handballerin, hat ebenso großen Anteil an der sportlichen Veranlagung der Kinder. Mehr "Berliner Weg" war nie, allerdings: In Sachen Binnenatmosphäre und Teamchemie könnte sich die Familien-Zusammenführung durchaus als heikel erweisen.

Pal Dardai, der selbst einst in Ungarn unter seinem 2017 verstorbenen Vater Pal senior bei MFC Pecs sein Erstligadebüt gab, hat stets betont, dass es seine Söhne unter ihm schwerer haben. Als Palko im November 2017 in der Schlussphase des Europa-League-Spiels gegen Sorja Luhansk (2:0) sein Pflichtspiel-Debüt für Herthas Profis gab, sagte Pal im Anschluss: "Er muss mehr zeigen als die anderen." Und über seine eigene Vergangenheit als junger Spieler unter den Fittichen des Vaters sagte Herthas Bundesliga-Rekordspieler: "Trainer und Papa, das sind zwei verschiedene Sachen. Ich hatte es damals einen Tick einfacher, weil ich schon ein bisschen erfahrener war und der beste Spieler bei uns damals." Am Samstagabend startet der Absteiger bei Fortuna Düsseldorf in seine erste Zweitliga-Saison seit elf Jahren. Das ist für die drei Brüder die Ausgangslage:

Palko Dardai (24): Er verließ Hertha im Januar 2021 in Richtung Ungarn. Dort reifte er bei Fehervar FC, wurde im November 2022 ungarischer A-Nationalspieler (Debüt gegen Griechenland) und legte in der Saison 2022/23 beachtliche Scorerwerte auf: In 29 Liga-Spielen verbuchte er 13 Scorerpunkte (fünf Tore, acht Assists), in sechs Conference-League-Qualifikations-Spielen acht Scorerpunkte (zwei Tore, sechs Assist), darunter einen hübschen Treffer beim 2:1-Sieg in Köln im August 2022 (Rückspiel 0:3). Einer, der ihn gut kennt, sagt: "Palko ging als Junge nach Ungarn und kommt als Mann zurück." Sechs Kilo Muskelmasse hat er in der Zwischenzeit draufgepackt und an Robustheit und Zweikampfstärke zugelegt.

2018 wurde er mit Hertha an der Seite von Arne Maier (Augsburg) und Jessic Ngankam (Frankfurt) Deutscher A-Jugend-Meister. Schussstärke, Spielverständnis und Vielseitigkeit waren schon damals seine Trümpfe. Er kann auf beiden Flügeln spielen, zudem auf der Zehn und als hängende Spitze in einem 4-4-2. Hertha wird mit ihm variabler - und reagiert auch auf den schmerzhaften Ausfall von Top-Talent Ibrahim Maza (17, Meniskus-OP). Palko Dardai gilt insbesondere als Alternative zu Marten Winkler, der in der Vorbereitung Stamm-Rechtsaußen war. Eine weitere Variante: Wenn Marco Richter nach rechts rückt, könnte Palko Dardai zentral agieren.

Marton Dardai (21): Der deutsche U-21-Nationalspieler war neben Florian Niederlechner der erste Berliner, der nach dem Abstieg intern grünes Licht für einen Verbleib gab. In der aktuellen Vorbereitung spielte er durchgehend im defensiven Mittelfeld, zumeist an der Seite von Youngster Pascal Klemens. Dort wird sich Hertha noch verstärken, bevorzugt mit Wunschspieler Diego Demme (SSC Neapel). Der interne Plan: Sollte Marc Oliver Kempf verkauft werden, rückt Dardai in sein angestammtes Revier, die Innenverteidigung. Er ist technisch gut ausgebildet, hat einen starken linken Fuß, eine gute Übersicht und in der Spieleröffnung große Qualitäten. In seiner Zweikampfführung muss er noch kompromissloser werden.

Er ist aktuell als Stammspieler eingeplant, dürfte auch in der Team-Hierarchie nach dem Abgang etlicher arrivierter Spieler aufsteigen, ist allerdings nicht der Schnellste. Herthas Top-Speed in der vergangenen Saison schaffte Ngankam (35,88km/h, ligaweit Platz 12), dahinter kamen Dodi Lukebakio (35,18 km/h) und Chidera Ejuke (35,04km/h). Schneller als Marton Dardai (32,12 km/h) waren im Abstiegsjahr die Innenverteidiger-Kollegen Filip Uremovic (34,36 km/h), Kempf (33,96 km/h), Klemens (33,94 km/h) und Agustin Rogel (32,99 km/h). Der mittlere des Bruder-Trios wurde in der Vergangenheit oft von muskulären Blessuren ausgebremst. Jetzt will er dauerhaft zur festen Größe werden. Die Voraussetzungen dafür bringt er mit.

Er spielt nach vorn Pässe, die man nicht verteidigen kann, tödliche Pässe. Pal Dardai über Bence Dardai

Bence Dardai (17): Der jüngste der drei Brüder gilt von den Anlagen als der talentierteste - und zeigte in der Vorbereitung bei den Profis, dass dieser Ruf seine Berechtigung hat. Traf im Testspiel gegen den Schweizer Double-Sieger Young Boys Bern (2:4) wenige Minuten nach seiner Einwechslung sehenswert in den Winkel. Er will den Ball, er will Verantwortung und spielt ohne Hemmungen. Kann auf der Acht und der Zehn spielen, besticht durch sein Raumgefühl, seine Passqualitäten, starke Standards und den Zug zum Tor. Wurde mit der deutschen U 17 Anfang Juni Europameister - und versenkte im Finale gegen Frankreich, in dem ihn Trainer Christian Wück einwechselte, seinen Strafstoß im Elfmeterschießen in die Mitte des Tores. "Eine gute Orientierung und eine schnelle Entscheidungsfindung" nennt Auswahlcoach Wück im Gespräch mit dem kicker als Stärken des Youngsters: "Bence erkennt Situationen sehr zügig und kann dank seiner guten Technik mit seinem Passspiel die Mitspieler einsetzen oder selbst zum Abschluss kommen."

Papa Pal sagt über seinen Jüngsten: "Er spielt nach vorn Pässe, die man nicht verteidigen kann, tödliche Pässe." Bences Fördervertrag endet 2024, Hertha ist mit der Spielerseite seit Monaten in Gesprächen. In der neuen Saison werden die Einsatzzeiten des offensiven Mittelfeldspielers vermutlich aufgeteilt: auf die U 19, die U 23 und das Zweitliga-Team. Wücks Forderung an Bence Dardai: "mehr lineare Geschwindigkeit, mehr Tempowechsel." Bence gilt als sehr aufgeweckter, lebendiger Typ. Wück sagt über seinen Schützling, er sei "beides - der Typ Schwiegersohn und jemand, der es faustdick hinter den Ohren hat. Aber genau solche Spieler wollen wir doch: die, die nicht stromlinienförmig sind, sondern auch mal das Unerwartete machen und einen eigenen Kopf haben." Einen eigenen Kopf, ziemlich begabte Füße - und jetzt die beiden großen Brüder, mit denen er einst oft im elterlichen Garten spielte, als Teamkollegen.