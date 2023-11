Die Chemie stimmt: Rot Weiss Ahlen ist unter Joppe wieder konkurrenzfähig

Die Chemie zwischen Neu-Coach Björn Joppe und Rot Weiss Ahlen scheint zu stimmen. Mit zuletzt zwei Siegen hat der Ex-Zweitligist aufhorchen lassen und die Rote Laterne erstmals seit dem 9. Spieltag wieder abgegeben.

Experimente macht man, um Erkenntnisse zu gewinnen. Jetzt ist Fußball zwar keine Organische Chemie, aber es kann ebenso knallen und stinken, falls die Versuchsanordnung nicht gepasst hat. "Muss ich mir vielleicht auch ankreiden, dass das nicht funktioniert hat", sagt Björn Joppe, dessen erster Test mit RW Ahlen gegen Bocholt sich mit 1:3 in Krach und Rauch aufgelöst hatte.

Jetzt aber, da der neue Trainer inzwischen weiß, wie die Reagenzgläser an der Werse zu stehen haben, passen die Ergebnisse: Die Fachwelt staunt über zwei Siege gegen die Großen der Liga, Düren und Wuppertal, und den Sprung des hoffnungslos Überforderten auf Platz 16. "Ich war von meiner Philosophie abgegangen und habe geglaubt, tief stehen ist besser", war Joppe der defensive Versuch als völliger Neuling in Ahlen um die Ohren geflogen. Für die pure Verteidigung hatte dem Kader die Qualität gefehlt, also "haben wir uns gesagt: Angriff ist die beste Verteidigung", ging’s mit Joppe wieder zurück auf Offensive.

Die neu erwachten Tugenden des klassischen Abstiegskampfs wie "Siegermentalität und Männerfußball" (Joppe) waren im Vorwärtsgang wohl besser abzurufen. "Wir haben mit einfachen Mitteln gute Regionalligisten geschlagen", konstatiert der 44-Jährige fürs Erste und macht auch deutlich, wie "brutal stolz" er auf seine Jungs ist.

Spieler, die ihm gerne folgen, seit er in Einzelgesprächen Vertrauen signalisiert hat, Mannschaftsabende veranstaltet und neue Rituale fürs Gemeinschaftsgefühl anregt. Keine Experimente mehr, nichts Kompliziertes, einfache Dinge eben. "Es gibt Teams, denen muss man alles aufmalen, das geht nur gut bei brutaler Qualität", weiß Joppe. "Aber Ahlen hat das alles in kürzester Zeit verinnerlicht und lebt den Fußball jetzt." Damit kann man arbeiten - zwar nicht auf Topniveau, aber "so wird es jedem Gegner schwer fallen, uns zu schlagen." Reicht erst einmal.

Aber Joppe weiß auch, dass der pure Wille, dieser eine Meter mehr als der Gegner zu gehen, vielleicht nicht 24-mal in Folge auf diesem Niveau gut geht. "Ich bin Realist, und wir haben vorher nicht ohne Grund fast alles verloren", hält er hohe Erwartungen im Zaum. "Wenn wir so weitermachen, stehen wir Weihnachten über dem Strich", sagt er, betont aber das "Wenn ...". Der Druck im Umfeld ist bereits gestiegen, was Joppe etwas unwillig zur Kenntnis nimmt.

Zwei Siege machen noch kein Topteam, Fußball wird in Ahlen auch in Zukunft nicht zelebriert, sondern gearbeitet. "Alle Befindlichkeiten beiseite und das Ego hintanstellen", ist Joppes klassisches Rezept eine Mannschaft zu formen. So können Experimente nämlich auch noch gut gehen, und bei manchen Forschern erweist sich ein ordinärer Schimmelpilz später als die Jahrhundertentdeckung Penicillin.