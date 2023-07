Die Chance für Vranckx - Llanez und Garcia MacNulty fehlen

Beim VfL Wolfsburg kehren zahlreiche Spieler von ihren Leihgeschäften zurück, haben bei den Niedersachsen aktuell aber im Gegensatz zu Aster Vranckx keine Chance auf Einsatzzeit. Einige Akteure traten gar nicht erst zum Trainingsauftakt an.

Am Freitag wird Aster Vranckx zurückerwartet. Der AC Mailand hat die 10,5-Millionen-Euro-Kaufoption bei dem Belgier nicht genutzt, ab sofort gehört dieser wieder zum Aufgebot des VfL Wolfsburg. Mit durchaus guten Perspektiven: Der 20-Jährige erhält in der Vorbereitung die Chance, die durch Felix Nmechas Abgang nach Dortmund entstandene Lücke zu schließen.

"Aster hatte eine gute erste Saison bei uns", erklärt Geschäftsführer Marcel Schäfer, "dann hatte er ein Angebot aus Mailand, wir haben seinem Wechselwunsch entsprochen. Was die Spielzeit betrifft, ist es nicht ganz so ausgegangen, wie wir es uns alle gewünscht hätten." Nun kehrt der Mittelfeldmann zurück, als frischgebackener A-Nationalspieler Belgiens, der sein Land zudem als Kapitän bei der U-21-EM vertreten hat. Schäfer: "Wir reden über einen sehr guten Spieler, der die Chance hat, zu zeigen, was er draufhat, und den Trainer zu überzeugen." Vranckx, bei dem es diverse Interessenten aus dem Ausland geben soll, hat im direkten Gespräch seinen Wunsch signalisiert, diese Chance zunächst einmal ergreifen zu wollen.

Philipp auf der Suche nach einem neuen Arbeitgeber

Nicht ganz so rosig sind hingegen die Aussichten von Maximilian Philipp. Der Mittelfeldmann, in der vergangenen Rückrunde an Werder Bremen verliehen, kehrte ebenfalls zurück, steht seit Montag auf dem Trainingsplatz. Der 29-Jährige hat jedoch nur geringe Chancen auf Einsätze, aber einen gültigen Vertrag bis 2025. Entsprechend macht er erst einmal die Vorbereitung mit, parallel läuft die Suche nach einem neuen Arbeitgeber.

Die ist bei anderen Rückkehrern schon so sehr im Gange, dass sie gar nicht erst in Wolfsburg zum Trainingsstart dabei waren. Bartosz Bialek ist bereits in Eupen (der kicker berichtete), in Kürze wird der Wechsel des polnischen Angreifers zu Ex-VfL-Trainer Florian Kohfeldt bekanntgegeben.

Garcia MacNulty und Llanez vor dem Absprung

Freigestellt für die Klubsuche ist auch Anselmo Garcia MacNulty, der die vergangene Saison bei NAC Breda verbrachte. Der niederländische Zweitligist würde den Innenverteidiger, der 32 Spiele absolvierte, nach kicker-Informationen gerne weiterverpflichten, der 20-Jährige steht aber auch bei anderen Klubs auf dem Zettel und befindet sich aktuell in Gesprächen.

Komplizierter gestaltet sich die Lage beim Amerikaner Ulysses Llanez. Der Offensivmann, der bereits drei A-Länderspiele für die USA absolviert hat, war in den vergangenen zwei Jahren an den VfL-Kooperationsklub SKN St. Pölten verliehen, steht in Wolfsburg noch bis 2024 unter Vertrag, hat aber weder bei den Österreichern noch beim VfL eine sportliche Zukunft. Aktuell weilt der 22-Jährige in der amerikanischen Heimat, er soll sich bei einem Autounfall schwerer am Ellbogen verletzt haben. Seine Rückkehr nach Deutschland verzögert sich dadurch - vielleicht wird es sie auch gar nicht mehr geben.