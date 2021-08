Die Causa Sané: Zwischen Mitgefühl und Erwartungshaltung

Es ist eine verzwickte Situation. Leroy Sané wird dem Anspruch nicht gerecht. Von den Bossen wird der Spieler bezüglich der Fan-Pfiffe geschützt. Zugleich verlangen die Verantwortlichen bei Bayern deutlich mehr von ihm. Eine nicht einfache Lage, die aber eine Chance für Sané sein könnte.

Leroy Sané polarisiert. Und das nicht erst seit den Pfiffen der eigenen Fans am Sonntagabend gegen Köln, nein, er polarisiert schon seit zwei Jahren rund um den FC Bayern. Im Sommer 2019 buhlten die Münchner um die Dienste des Flügelflitzers. Die Parteien Spieler, Bayern und Manchester City, Sanés Ex-Klub, waren sich einig. Der Transfer war eigentlich schon durch, rund 120 Millionen Euro standen damals allein als Ablösesumme im Raum. Doch dann verletzte sich der heute 25-Jährige am Kreuzband. Der Deal platzte.

Im Winter 2020 ploppte der Name Sané in Verbindung mit dem FCB erneut auf, und die Thematik kam richtig Schwung rein. Im Sommer dann die Vollzugsmeldung - für coronabedingte rund 50 Millionen Euro. Seither trainiert er in München, seine Kollegen gewannen derweil in Lissabon die Champions League. Gewiss keine einfache Situation für den Nationalspieler, sich in eine verschworene Mannschaft hineinzuspielen, dort Fuß zu fassen. Zeit haben ihm die Verantwortlichen gegeben, insbesondere unter Berücksichtigung seiner Knieverletzung. Nur klar war auch: Irgendwann muss Sané liefern.

Für die extreme Erwartungshaltung hat nicht Sané gesorgt

Das Problem dabei: Die Erwartungshaltung an den flinken Flügelspieler mit den grazilen Bewegungen, der feinen Technik und der eleganten Ballbehandlung ist extrem. Dafür haben auch so manche FCB-Entscheider gesorgt, die ihn als den absoluten Wunschspieler, als Superstar titulierten und präsentierten. Dafür sorgte zudem der wahnsinnige Hype um den extrovertierten, manchmal aber schüchtern wirkenden Profi. Und dafür sorgten auch die immensen Summen, die mit dem Fußballer verbunden wurden.

Diesem Anspruch wird Sané noch nicht gerecht, nein, und die erste Hälfte am Sonntag war auch keine gute von ihm. Dass es von Fans auch mal Pfiffe gibt - schön und gut. Kann vorkommen. Dass sich der Verein, Bosse wie Spieler, dahingehend hinter den Spieler stellen - selbstverständlich. Es ist ein Mix aus Mitgefühl und Erwartungshaltung. Zugleich aber wissen alle beim FC Bayern und um den Klub herum: Von Sané muss mehr kommen.

Jetzt kann Sané zeigen, dass er wirklich ein Superstar ist

Für den zweifelsfrei hochbegabten Fußballer ist die jetzige Situation, so schwierig sie auch wirken mag, vielleicht die größte Chance. Denn: Aus diesem sportlichen Tief herauszukommen, wäre das Signal eines wahren Superstars.