Die BVB-Stürmer und der Torlos-Knoten

Als BVB-Mittelstürmer hat man derzeit nicht den besten Stand: Die Chancenproduktion des BVB stockt, sowohl Sebastien Haller als auch Youssoufa Moukoko und Neuzugang Niclas Füllkrug warten noch auf ihr erstes Liga-Tor. Gegen Wolfsburg soll der Knoten platzen.

Die Mittelstürmer Sebastien Haller, Youssoufa Moukoko und Niclas Füllkrug versprechen eigentlich eine hohe Torproduktion. Doch in der bisherigen Bundesliga-Spielzeit stockt es im Betriebsablauf, alle drei zentralen Angreifer von Borussia Dortmund warten noch auf ihren ersten Treffer. Lediglich im DFB-Pokal konnte sich das Trio bereits in der Statistik verewigen: Haller (2) und Moukoko trafen bei Dortmunds Erstrunden-Sieg bei Schott Mainz (6:1), Füllkrug - noch im Trikot von Werder Bremen - beim 2:3 bei Viktoria Köln.

Die Gründe für die Torlos-Serie sind unterschiedlich: Haller hängt erkennbar im Formtief, sowohl körperlich auch als mental fehlt es ihm aktuell an der letzten Frische. Überraschend kommt das nicht angesichts des extrem kräftezehrenden Vorjahres: Im Sommer 2022 erkrankte der Nationalstürmer der Elfenbeinküste an Hodenkrebs und musste sich anschließend mehreren Operationen und Chemotherapien unterziehen. Dennoch kehrte er im Januar 2023 in den Leistungssport zurück und schoss den BVB fast zur Meisterschaft.

"Rational nicht zu erklären"

"Wir kennen seine Geschichte. Es ist manchmal nicht rational zu erklären nach so einer Erkrankung", sagt BVB-Trainer Edin Terzic, der dem 29-Jährigen eine vorbildliche Einstellung attestiert: "Wir wissen um seine Qualitäten. Er ist extrem fleißig im Training und auch außerhalb. Er geht sehr professionell mit der Situation um, damit er sich wieder dahinbringt, wo er war." Sich selbst und auch die Mannschaft sieht Terzic in der Pflicht, ihn dabei zu unterstützen: "Es ist unsere gemeinsame Aufgabe, dass wir seine Qualitäten wieder in unser Spiel bekommen und diese auch nutzen."

Dennoch weiß natürlich auch der BVB-Trainer, "dass wir daran gemessen werden, Spiele zu gewinnen". Und so könnte es im Heimspiel gegen den VfL Wolfsburg am Samstag erneut dazu kommen, dass sich Haller - wie bereits bei der 0:2-Niederlage in der Champions League bei Paris Saint-Germain - auf der Bank wiederfindet.

Füllkrug sorgt für frischen Wind

Füllkrug brachte bei seinen bisherigen Einwechselungen stets frischen Wind ins Spiel. Besonders beim 4:2-Sieg in Freiburg am vergangenen Samstag, als er kurz nach seiner Einwechslung Donyell Malens Treffer zum zwischenzeitlichen 2:2 auflegte. In seiner eigenen Torbilanz allerdings steht ebenfalls noch die Null - was auch an den geringen Einsatzzeiten Füllkrugs liegt, der angeschlagen nach Dortmund gewechselt war und auch jetzt noch nicht im Vollbesitz seiner Kräfte ist.

Moukoko dagegen ist fit, ist von seinem Profil aber kein Eins-zu-eins-Ersatz für Haller oder Füllkrug. Bislang kommt er daher nur als Joker zum Einsatz. In den bisherigen vier Liga-Partien wurde er viermal eingewechselt, spielte insgesamt aber nur 47 Minuten. In Paris kam er am Dienstag überhaupt nicht zum Zug. Eine Woche zuvor hatte Moukoko in der deutschen U 21 im Kosovo (3:0) noch einen Doppelpack geschnürt.

"Werden jedem die Chance geben, die er verdient"

"Wenn wir so viele gute Alternativen haben, dann werden wir dahinkommen, dass wir jedem die Chance geben, die er verdient", sagt Terzic mit Blick auf die Sturmbesetzung und bescheinigt seinen Kandidaten allesamt gute Trainingsleistungen. Da zu erwarten ist, dass der BVB anders als in Paris nicht mit einem Zweiersturm beginnen wird, deutet vieles auf Füllkrug als zentrale Spitze hin.