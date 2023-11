Die Bundesliga macht wieder Pause

Die Bundesliga macht wieder eine kleine Pause. Der Grund: Es stehen die nächsten Länderspiele auf dem Programm. Für Deutschland geht es gegen die Türkei und nach Österreich.

Zum dritten Mal in dieser Saison macht die Bundesliga eine kleine Pause. Elf Spieltage sind gespielt, Bayer Leverkusen führt die Tabelle aktuell mit 31 Punkten an. Die Mannschaft von Trainer Xabi Alonso hat noch kein Spiel verloren, spielte nur einmal 2:2 in München. Die Bayern sind auch der schärfste Verfolge, auch der deutsche Rekordmeister hat noch keine Niederlage auf dem Konto (29 Punkte).

Doch bevor beide Mannschaften weiter Punkte in der Bundesliga sammeln können, stehen Länderspiele auf dem Programm. Die Spieler reisen von ihren Vereinen zu den jeweiligen Ländern, für die sie auflaufen.

Für die deutsche Nationalmannschaft stehen die nächsten beiden Länderspiele unter dem noch neuen Bundestrainer Julian Nagelsmann auf dem Programm. Am Samstag (20.45 Uhr) spielt der viermalige Weltmeister in Berlin gegen die Türkei. Am nächsten Dienstag steht dann in Wien das Auswärtsspiel in Österreich an.

Drei Spieler hoffen auf erste DFB-Minuten

Auch diesmal haben ein paar Spieler die Chance, das erste Mal mit dem Adler auf der Brust aufzulaufen. Torwart Janis Blaswich, Mittelfeldspieler Grischa Prömel und Stürmer Marvin Ducksch hoffen auf ihre erste Minuten für die deutsche Nationalmannschaft.

Neben Deutschland sind auch viele andere Länder im Rahmen der EM-Qualifikation im Einsatz. Die DFB-Elf ist als Ausrichter der Europameisterschaft 2024 schon für die Endrunde qualifiziert und bestreitet deswegen nur Freundschaftsspiele.