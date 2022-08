"Die Bundesliga ist Neuland": Bochum verpflichtet Mousset

Der VfL Bochum hat einen neuen Angreifer. Lys Mousset (26) kommt mit der Erfahrung von fast 100 Premier-League-Spielen.

Bereits am Montagmorgen hatte der kicker berichtet, dass sich die die Verpflichtung Moussets auf der Zielgeraden befinde, am Mittag machte der Verein den Deal offiziell: Mousset unterschreibt demnach einen Vertrag bis zum 30. Juni 2024. Zuletzt war der Angreifer vereinslos, Bochum bekommt Mousset dementsprechend ablösefrei.

"Lys Mousset hat die hervorragende französische Nachwuchsausbildung genossen, seine Fähigkeiten zunächst in Frankreich und dann über mehrere Jahre auf höchstem Niveau in England gezeigt", wird Bochums Geschäftsführer Sport Sebastian Schindzielorz in der Vereinsmitteilung zitiert. "Wir haben durch ihn unseren Angriff um eine interessante Facette erweitern können."

99 Premier-League-Spiele

Der in Le Havre ausgebildete Franzose kommt mit der Erfahrung von 99 Premier-League-Spielen für den AFC Bournemouth und Sheffield United (neun Tore). In der vergangenen Saison lief er außerdem leihweise in der Serie A für US Salernitana auf. Nun steht für Mousset die dritte der fünf europäischen Top-Ligen auf dem Plan.

"Die Bundesliga ist ziemliches Neuland für mich, die kenne ich bisher nur aus den Medien", so Mousset. "Ich bin neugierig darauf, meine neuen Teamkollegen kennen zu lernen und freue mich auf die ersten Einheiten mit ihnen."