Die Bürde des Fans

Angreifer hat Real Madrid ein paar, Stürmer aber nur einen. Joselu (33) bewegt sich unsicher zwischen Startelf und Bank, zwischen Wunsch und Wirklichkeit.

Hin und wieder wird Mannschaften nachgesagt, dass sie für oder gegen ihren Trainer spielen. Das kann man dann meistens auch erkennen. Ob Mannschaften auch für oder gegen Vereinsführungen spielen, ist unklar - aber Real Madrid rettet seiner gerade den Allerwertesten.

Als sich im ersten Ligaspiel der Saison Stammspieler Eder Militao das Kreuzband riss, standen mit David Alaba, Antonio Rüdiger und "Feuerwehrmann" Nacho nur noch drei etatmäßige Innenverteidiger zur Verfügung, durch manch kleinere Blessur aber nur selten alle gleichzeitig. In Kapitän Daniel Carvajal befindet sich weiterhin nur ein gelernter Rechtsverteidiger im Kader, für die linke Abwehrseite kam - ohne Fran Garcia zu nahe treten zu wollen - wieder kein Weltklassemann.

Es ist natürlich Pech, dass im Mittelfeld mit Aurelien Tchaoumeni und Eduardo Camavinga aktuell beide defensiv ausgerichteten Spieler wochenlang ausfallen. Aber es ist Glück, dass Stratege Toni Kroos auf seine alten Tage plötzlich noch respektable Abräumerqualitäten entdeckt. Oder dass Carvajal jenseits der 30 - zuletzt war nur seine Verletzungsanfälligkeit konstant - momentan die Form seines Lebens abruft. 16 Siege nach 19 Saisonspielen gibt die Kombination aus dieser Kaderplanung und diesem Verletzungspech eigentlich nicht her.

Erst recht nicht, wenn man bedenkt, dass Reals Vereinsobere seit Jahren für Kylian Mbappé sparen, der Sommer für Sommer doch nicht kommt. Während sonst auch kein anderer Stürmer kommt. Zunächst nicht, um einen fähigen Back-up für Karim Benzema zu haben, vergangenen Sommer auch nicht, um nach dessen Abgang überhaupt über einen Stürmer von Startelf-Format zu verfügen. Viel fahrlässiger geht es kaum. Denn dass Jude Bellingham auf einmal Torrekorde von Alfredo di Stefano oder Cristiano Ronaldo bricht, kann unmöglich eingeplant gewesen sein.

Einst stürmte Joselu für Hannover 96

Weil Reals Kaderplanung zumindest im Mittelfeld beachtlich ist und Trainer Carlo Ancelotti gerne seine besten Spieler aufs Feld schickt, spielen die Königlichen seit dieser Saison mit Vierer-Mittelfeld und Doppelspitze. Wofür sie zwar ein paar Angreifer im Team haben, aber nur einen Stürmer: Routinier Joselu, der im Sommer eigentlich als Back-up kam. Der nach seinen Jahren in Reals zweiter Mannschaft für die TSG Hoffenheim oder Hannover 96, für Stoke City oder zuletzt Espanyol Barcelona spielte. Der nun der einzige Vertreter eines essenziellen Spielertypus ist, den das große Real Madrid in dieser Saison mit sich führt.

Wenn alle Offensivkräfte fit sind, ist Joselu kein Stammspieler. Doch seit vergangener Länderspielpause ist wohl bis Februar auch Vinicius Junior raus, sodass es in einigen Spielen nicht nur darum gehen wird, für die letzten 15 Minuten einen großgewachsenen Zielspieler einzuwechseln. Real ist auf Joselus Tore angewiesen.

Urgestein Nacho muss den geknickten Joselu gegen Neapel aufrichten. Getty Images

Weniger in der Liga, wo er sogar alle 149 Minuten trifft (fünf Tore in 14 Einsätzen). Sehr wohl aber im Konzert der Großen, in der Champions League, wo am Mittwochabend gegen Neapel deutlich wurde, dass Joselu die Qualität für die Rolle, die ihm aktuell aufgebürdet wird, eigentlich nicht hat. Was ihn selbst am meisten schmerzt, weil er auch bekennender Fan des Vereins ist.

Bellingham zwingt Joselu zu jubeln

Als ihm nach etlichen vergebenen Großchancen gegen Neapel in der Nachspielzeit doch noch der 4:2-Endstand gelang, zerfloss der gebürtige Stuttgarter beinahe in Entschuldigungs-Gesten in Richtung der restlichen Real-Fans - Vorlagengeber Jude Bellingham musste ihn anschließend regelrecht dazu nötigen, sich doch noch halbherzig feiern zu lassen.

Selbstvertrauen ist für einen Stürmer das höchste Gut. Real Madrid bringt seinen einzigen Stürmer nicht gerade in die Position, Unmengen davon anhäufen zu können. Zumal beim 33-Jährigen kein großer Leistungssprung mehr zu erwarten ist. Wenn gegen Jahresende also das Transferfenster öffnet, muss sich die königliche Vereinsführung überlegen, was 2023/24 die Saisonziele sind und ob es dafür, noch vor dem Sommer, nicht noch ein paar Transferzielen bedarf. Auch im Sinne von Joselu, der weder Benzema noch Mbappé ist. So gerne er das für seinen Herzensverein auch sein würde.