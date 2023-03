Die "brutal harte" Grifo-Entscheidung steht sinnbildlich für den Freiburger Weg

Ein fitter Vincenzo Grifo sitzt in seinem ersten Heimspiel gegen ein italienisches Team zum Start auf der Bank? Das klang bis zu Freiburgs Rückspiel gegen Juventus wie ein schlechter Witz. Doch Christian Streich schreckte vor diesem sportlichen Härtefall nicht zurück - ein Sinnbild.

Besonders eine Episode vor dem Anpfiff dokumentiert, dass der SC Freiburg wirklich alles probiert hat, um nach dem

0:1-Hinspielrückstand die Überraschung gegen den großen Favoriten aus Turin doch noch zu schaffen. Christian Streich nahm

für die aus seiner Sicht passendste Startelf den größtmöglichen personellen Härtefall in Kauf. Er setzte Vincenzo Grifo auf die Bank.

Seinen sportlichen Ziehsohn und absoluten Leistungsträger, der es vor allem auch durch die mit Unterbrechungen seit 2015 andauernde Zusammenarbeit in die italienische Nationalmannschaft geschafft hat, in dessen erstem Heimspiel gegen ein italienisches Team zu Beginn draußen zu lassen, zählt sicher zu den kompliziertesten Entscheidungen in Streichs langer Trainer-Laufbahn.

Streich erklärt seine Maßnahme - Keine Entscheidung gegen Grifo

"Es war ganz schwierig für mich, weil man ist als Trainer immer wieder ein Enttäuscher. Jetzt war ich ein großer, schwerer Enttäuscher", sagte Streich und erklärte seine Maßnahme: "Aber ich hatte das Bundesligaspiel gegen Frankfurt (1:1 am 17. Spieltag, Anm. d. Red.) im Kopf nach dem 0:6 in Wolfsburg, als der Vince leider krank war. Da haben wir ein herausragendes Spiel gemacht und standen genauso auf dem Platz. Das hatte so gepasst und deshalb habe ich schweren Herzens diese Entscheidung getroffen."

Er könne nur Trainer sein, "wenn ich alles, alles probiere, um Entscheidungen für die Mannschaft zu treffen, auch wenn es nur um ein halbes Prozent geht". Es sei keine Entscheidung "gegen den Vince" gewesen, er treffe ohnehin nie Entscheidungen gegen Spieler. "Vince ist ein großer Spieler, ein großer Teamplayer. Es war brutal hart, aber er ist so aufrecht und wir haben so ein tolles Verhältnis, dass ich hoffe, dass er das wegsteckt", sagte Streich.

Ich muss alles tun für die Mannschaft. Freiburgs Christian Streich

Man kann sich vorstellen, wie lange Streich in dieser Sache mit sich gerungen haben muss. Der SC-Trainer rechtfertigte sich abermals: "Ich musste ihn schwer enttäuschen, aber ich musste es tun. Ich muss aufrichtig sein und dann gehört das dazu. Ich muss alles tun für die Mannschaft."

Der Entschluss ging sportlich auf, zumindest was die Leistung betrifft. Das ganze SC-Team war von Anfang an griffig, vor allem die drei Offensivkräfte Lucas Höler, Michael Gregoritsch und Ritsu Doan packten in den Zweikämpfen zu und verzeichneten allesamt in der ersten Halbzeit Einschussmöglichkeiten. Gerade an Torgefährlichkeit hatte es im Hinspiel gemangelt.

Vor einer Woche war lediglich ein Grifo-Freistoß als einzige Torchance durchgegangen. Nach dem auch vom Schiedsrichter beeinflussten, unglücklichen Spielverlauf konnte auch der beim Stand von 0:1 nach gut einer Stunde eingewechselte Freiburger Standardexperte das Ausscheiden nicht mehr abwenden.

Grifo nicht in Redelaune

Sichtlich enttäuscht zeigte sich der für sein sonniges Gemüt bekannte Grifo nach der Partie. Nachdem er tapfer die drei von der UEFA für Rechteinhaber vorgesehenen TV-Interviews absolviert hatte, ließ er trotz Nachfrage die übrigen Journalisten am Ende der Interviewzone kommentarlos stehen. Das kommt sonst so gut wie nie vor, in diesem Fall hatte Grifo aber sogar die Anweisung, nach den TV-Interviews nicht stehenzubleiben.

Besonders Grifo, dem erst im November nach einer Testspiel-Gala für die Azzurri der öffentliche Durchbruch in Italien gelungen war, hatte sich sehr viel vorgenommen für die Duelle mit Juventus. Nach einem unglücklichen Auftritt im Hinspiel, als ihm anders als sonst wenige Aktionen gelangen, folgte nun ein Teilzeiteinsatz mit begrenzten Möglichkeiten. Grifo wird daran vermutlich noch eine Weile zu knabbern haben.

Es ist unter dem emotionalen Aspekt sicher eine der größten Proben für die sportliche Traumbeziehung zu seinem Trainer. Die sollte mit Blick auf die überwältigende Anzahl der positiven Momente aber keinen nachhaltigen Schaden nehmen.

Vor allem auch dem herausragenden Freiburger Teamgeist, dem Einzelinteressen stets untergeordnet werden und den Leistungen von Topscorer Grifo war es schließlich zu verdanken, dass der Sport-Club diese außergewöhnlichen Europacupnächte überhaupt erleben durfte.

Streichs Entscheidung sinnbildlich für den Weg der Breisgauer

Streich Aufstellungsentscheidung steht somit sinnbildlich für den Freiburger Weg. Auf dem ist Grifo an diesem 16. März 2023 zwar schmerzhaft gestürzt, zuvor aber zu einem großen Spieler gereift.

Den braucht der SC in der restlichen Saison unbedingt, um den aktuellen Kurs in der Bundesliga zu halten. Dann stehen auch kommende Saison internationale Abendveranstaltungen auf dem Programm - vielleicht wieder mit italienischen Kontrahenten.