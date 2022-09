"Die Bremer Brücke ist der stärkste Identifikationsanker von Stadt und Region"

Auf VfL-Geschäftsführer Michael Welling (51) wartet viel Arbeit. Mit kleinen Schritten will er den Standort Osnabrück verbessern.

Seit Februar 2021 ist Michael Welling Geschäftsführer beim VfL Osnabrück und hat jüngst den nächsten strategischen Schritt eingeleitet: Nach Merchandising und Catering holt er auch die Vermarktung ins eigene Haus zurück. Dafür wurde der Vertrag mit Infront angepasst, gilt über 2023 hinaus nur noch für die Trikotbrust und den Ausrüster.

"Wir wollen die Deckungsbeiträge erhöhen, das heißt Erlöse steigern und Kosten senken. Das wird gelingen, was nicht gegen eine Agentur und schon gar nicht gegen Infront spricht, sondern weil wir als VfL aufgrund unserer regionalen Verbindungen noch stärker auf die Bedürfnisse unserer Partner werden eingehen können", erklärt Welling im kicker-Interview (aktuelle Montagausgabe).

Eine klare Haltung und ein scharfes Profil sind lohnender als sich immer nur der Braut mit dem meisten Geld an den Hals zu werfen. Michael Welling

Gleichzeitig verzichtet der 51-Jährige auf Werbung auf dem Trikotrücken, würde den Einstieg eines Groß-Investors ablehnen und fragwürdige Trikotwerbung nicht akzeptieren. Ob man sich so viel Moral in der 3. Liga leisten kann, müsse jeder selbst beantworten, meint Welling: "Wir wollen unserer gesellschaftlichen Verantwortung gerecht werden. Eine klare Haltung und ein scharfes Profil sind lohnender als sich immer nur der Braut mit dem meisten Geld an den Hals zu werfen. Die ganze Region, jeder Fan und jeder Sponsor sollen wissen und spüren, wofür unser Verein steht."

Dazu passt, dass der VfL auf die Vermarktung des Stadionnamens verzichtet. Stattdessen wurde die Markenlizenz an eine Genossenschaft vergeben, in der Geldgeber dafür zahlen, dass die Bremer Brücke auch künftig so heißt. "Wir sind überzeugt, dass die Bremer Brücke ein Leuchtturm der Region und als Marke der stärkste Identifikationsanker von Stadt und Region ist - bundesweit", unterstreicht Welling.

Ein gänzlich neues Stadion, von dem während der Zweitliga-Zeit einige geträumt hatten, kommt für ihn entsprechend nicht infrage: "Wilden Träumen nachzurennen, bringt uns nicht wirklich voran. Wir sind nicht nur aus pragmatischen Gründen von der Bremer Brücke und ihrem jetzigen Standort mitten in der Stadt überzeugt. Diesen Standort zu entwickeln, ist viel zeitgemäßer als ein Neubau auf der grünen Wiese", sagt der promovierte Ökonom.