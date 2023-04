Die Botschaft hätte sein können: Fußball ist nicht käuflich

Der UEFA-Kongress hätte eine gewaltige Botschaft an die Öffentlichkeit aussenden können, hätte er Lise Klaveness ins Exekutivkomitee gewählt. Nämlich, dass sich der Fußball nicht kaufen lässt. Doch nach wie vor zählen Hinterzimmer und Devisen mehr als Anstand. Ein Kommentar von Benni Hofmann.

Wurde nicht gewählt: Lise Klaveness. AFP via Getty Images

Man muss kein Freund von Frauenquoten sein und Lise Klaveness ist das augenscheinlich auch nicht. Sonst hätte die Norwegerin einfach um jenen Platz kandidieren können, der im mächtigen UEFA-Exko den Frauen vorbehalten ist und den nun die Waliserin Laura MacAllister einnimmt. Nein, Klaveness konkurrierte mit zehn Männern um sieben zu vergebene Plätze. Dass sie unterlag, ist Teil des demokratischen Prozesses. Da hat UEFA-Präsident Aleksander Ceferin schon recht, wenn er meint: "Niemand kann den Delegierten sagen, wie sie zu wählen haben."

Doch ebendiese Delegierten haben eine riesige Chance vertan, indem sie Klaveness nur 18 Stimmen gaben. Dass zugleich mit dem Ukrainer Andryi Pavelko ein kürzlich in seinem Heimatland wegen Korruptionsverdachts per Gerichtsbeschluss Suspendierter mehr Zuspruch unter den Funktionären erhielt als die ehemalige Profifußballerin, ist die passende und bittere Pointe. Zur Erinnerung: Klaveness war diejenige, die auf höchster Ebene, nämlich vor ziemlich genau einem Jahr vor dem FIFA-Kongress, die Missstände im Fußballweltverband offen angesprochen hat in einer bis dato beispiellosen Rede.

Das offenbart zweierlei. Zum einen, dass das Hinterzimmer der Raum ist, der in den Gremien bevorzugt bespielt wird. Wer etwas möchte - wie zum Beispiel der DFB im Zusammenspiel mit den Niederlanden und Belgien die Frauen-WM 2027 - lässt sich auf diese Pseudodiplomatie im Weltfußball ein. Dabei hätten alle drei Verbände, genau wie die britische FA und andere, nach der Ohrfeige durch Gianni Infantino in der One-Love-Binden-Farce allen Grund gehabt, auf volle Konfrontation zu gehen. Doch es fehlt an Courage.

Zum anderen, dass Devisen im Fußball mehr zählen als Anstand. Klaveness Kritik vor dem FIFA-Kongress richtete sich stark gegen WM-Gastgeber Katar. Das Emirat pflegt als Eigner des UEFA-Partners Bein-Sports und in Person von ECA-Boss Nasser Al-Khelaifi als Verbündeter im Kampf gegen die Super League enge Drähte nach Nyon. Man darf davon ausgehen, dass die Kongressdelegierten sehr wohl wissen, wer die Party "europäischer Spitzenfußball" mitfinanziert.

Sie hätten die Botschaft aussenden können: Fußball ist nicht käuflich, Kritik ist mit Devisen nicht kleinzukriegen. Gleiches Recht für alle, für Frauen und Männer, für Schwule und Lesben. Dass dies in Katar nicht der Fall ist, ist hinlänglich bekannt. Dass den Delegierten diese gerne von den Verbänden staatsträchtig ausgesandten Botschaften ziemlich wurscht sind, ist ebenso offenkundig.