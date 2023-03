Die Bosse ringen um die Millionen

DFB-Präsident Bernd Neuendorf (61) und Ligachef Hans-Joachim Watzke (63) suchen im Streit Amateure gegen Profis nach Lösungen.

Eng rückten DFB und DFL zusammen nach dem WM-Desaster der Nationalelf in Katar. Und Geschlossenheit wurde auch beim Neustart des Teams von Bundestrainer Hansi Flick am Samstag beim 2:0 gegen Peru demonstriert: DFB-Präsident Bernd Neuendorf und DFL-Aufsichtsratsboss Hans-Joachim Watzke nahmen den neuen Sportdirektor Rudi Völler auf der Tribüne des Mainzer Stadions in ihre Mitte.

Am Dienstag fehlt ein dritter Teilnehmer beim Gipfeltreffen von Neuendorf und Watzke. Dieses Duo ringt um eine Einigung im Streit um den Abschluss des neuen Grundlagenvertrages zwischen DFB und DFL per 1. Juli 2023. Die Fronten sind verhärtet zwischen Amateurund Profifußball. Noch stärker als vor Abschluss des aktuellen Vertrages, der seit der Saison 2017/18 greift. Die Präsidien der beiden Verbände erzielten in den zurückliegenden Monaten keine Einigung. Jetzt müssen die sich gegenseitig schätzenden beiden Bosse in wohl harter Diskussion eine Lösung finden. Gelingt das nicht, wird das Schiedsgericht eine Entscheidung treffen müssen.

24.300 Klubs in Regional- und Landesverbänden

Am 18. Dezember 2000 nabelte sich der Profifußball vom DFB ab. Seither verpachtet der DFB seine Rechte an die Liga; der erste Grundlagenvertrag datiert aus der Saison 2001/02. Dieser inzwischen auf 18 Seiten angewachsene Vertrag regelt die wechselseitigen Rechte und Pflichten sowie die Geldflüsse zwischen DFB und DFL.

Unter dem Strich stehen bei diesen Geldflüssen in jeweils zweistelliger Millionenhöhe im laufenden Vertrag etwas mehr als sechs Millionen Euro pro Jahr zugunsten des DFB. Eine nach Auffassung der Vertreter der in den Regional- und Landesverbänden organisierten 24.300 Klubs vergleichsweise lächerliche Summe angesichts der Umsätze des Profifußballs mit seinen 36 Vereinen in Milliardenhöhe.

Die Existenznöte der Amateurvereine haben sich dramatisch verschärft seit Ausbruch der Pandemie vor drei Jahren, der Explosion der Energiekosten und der Inflation seit dem Überfall der Russen auf die Ukraine. Dazu enorme finanzielle Einbrüche des DFB über skandalöse Entscheidungen in den vergangenen Jahren mit einem Erbe für die neue Führung um Neuendorf in Form einer Unterdeckung von etwa 20 Millionen Euro in diesem Jahr. Und das schlechte Abschneiden der Nationalelf bei der letzten Europameisterschaft und den Weltmeisterschaften 2018 und 2022, das zu einem gewaltigen Einbruch der Einnahmen geführt hat.

Amateure erwarten viel mehr Geld

Natürlich leidet auch der Profifußball, das hat DFL-Boss Hans-Joachim Watzke klargemacht, unter den nationalen und internationalen Krisen - vornehmlich die Klubs in der 2. Liga - und hantiert trotzdem mit irrwitzigen Gehaltszahlungen.

Nach kicker-Recherchen sind die Profis bereit, deutlich mehr Geld zu zahlen. In einer Größenordnung von mehr als 20 Millionen Euro zugunsten des DFB. Doch die Amateure erwarten ganz andere Summen im Bereich von mehr als 50 Millionen Euro.