Die bisherigen "Trainer der Saison" der Handball Bundesliga in der Übersicht

Bennet Wiegert wurde in der aktuellen Saison zum "Trainer der Saison" der Handball-Bundesliga gewählt. Der langjährige Trainer des SC Magdeburgs coachte den SC Magdeburg zum Meistertitel und Pokalsieg. Wiegert erhielt die Auszeichnung bereits zum zweiten Mal.

Im Rahmen des letzten (Heim-) Spiels des SCM am Anfang Juni gegen die HSG Wetzlar erhielt Bennet Wiegert die Auszeichnung zum "Trainer der Saison" (wir berichteten). Diese Ehre wurde Wiegert bereits am Ende der Saison 2021/22 zuteil, als er seinen SCM ebenfalls zum Meistertitel in der "stärksten Liga der Welt" geführt hatte.

Rekordssieger Gislason

Als bislang jüngster Chefcoach hatte der frühere Bundestrainer Christian Prokop 2016 die Auszeichnung mit 37 Jahren erhalten. Filip Jicha 2020 und auch Dagur Sigurdsson 2011 wurden mit jeweils 38 Jahren ausgezeichnet.

Dagur Sigurdsson und Gudjon Valur Sigurdsson, der die Auszeichnung im Vorjahr erhalten hatte, sind unterdessen nicht die einzigen Isländer, die die Auszeichnung abräumten. Allen voran der aktuelle Bundestrainer Alfred Gislason konnte fünfmal abräumen, darunter gleich bei der Premiere noch als Coach des SC Magdeburg. Mehrfache Trainer des Jahres sind ansonsten nur Zvonimir Serdarusic und Kai Wandschneider.

Weitere deutsche Trainer mit der Auszeichnung waren Volker Mudrow (2003), Velimir Petkovic (2005) und Florian Kehrmann (2021). Petkovic erhielt 2002 die deutsche Staatsbürgerschaft, Serdarusic wurde 1998 eingebürgert. Je ein Trainer des Jahres kam bislang aus Dänemark (Jacobsen), Kroatien (Hasanefendic) und Schweden (Andersson).

Kiel an der Spitze

Blickt man auf die Vereine, dann hat auch hier der THW Kiel die Nase vorne. Nach Serdarusic (3) und Gislason (4) holte Jicha zum achten Mal die Auszeichnung für die Zebras. Mit Wiegert (2) und Gislason ging die Auszeichnung insgesamt drei Mal nach Magdeburg.

Je zweimal konnten neben der HSG Wetzlar auch die Rhein-Neckar Löwen, der TBV Lemgo Lippe und auch der VfL Gummersbach die Auszeichnung holen. Wie auch der SC DHfK Leipzig stellten die SG Flensburg-Handewitt, Frisch Auf Göppingen, und die Füchse Berlin bislang einmal den Trainer des Jahres.

red

Die "Trainer der Saison" der Handball-Bundesliga