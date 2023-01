"Die Bilder werden für sich sprechen": PSG in Alarmbereitschaft

Einen Monat vor dem Aufeinandertreffen mit dem FC Bayern ist Paris St. Germain ins Straucheln geraten. Das jüngste 0:1 in Rennes hat Trainer Christophe Galtier in Alarmbereitschaft versetzt. "Es muss ein Bewusstsein vorhanden sein", sagt der PSG-Coach.

Erst das 1:3 am Neujahrstag in Lens, dann ein mühsames 2:0 in der vergangenen Woche gegen Angers - und nun dieses 0:1 in Rennes: Drei Ligue-1-Spiele haben genügt, um Paris aufzuschrecken. Einen Monat vor dem Champions-League-Duell mit dem FC Bayern ist PSG aus dem Tritt geraten. Die Mannschaft von Trainer Christophe Galtier führt die Tabelle zwar nach wie vor an, hat aber nur noch drei Punkte Vorsprung auf Lens. Vor dem Jahreswechsel waren es noch deren sieben, doch inzwischen ist dem Starensemble um Lionel Messi, Neymar und Kylian Mbappé die Selbstverständlichkeit abhanden gekommen.

"Wir können tausend Ausreden finden", sagte Galtier am Sonntagabend nach der Niederlage im Regen von Rennes, "aber die Weltmeisterschaft ist vorbei. Auch wenn wir acht Wochen verstreut waren, müssen wir Zusammenhalt und Rhythmus finden."

Bis zum Jahreswechsel verlor PSG kein einziges Mal, nun zwei Auswärtsspiele nacheinander. Seit der WM hat das Pariser Ballbesitz-Spiel etwas Schwerfälliges, Beliebiges und Farbloses, es fehlt an Abstimmung, Dynamik und Kreativität. Eine Diagnose, für die Galtier keine Alibis vorbringen will. "Wenn wir anfangen nach Ausreden oder Gründen zu suchen, werden wir natürlich welche finden", sagt der 56-Jährige, "aber wir können uns nicht dahinter verstecken. Es war auch hart gegen Lens und gegen Angers."

Seine Forderung ist klar: "Wir müssen zu unserem Spiel zurückfinden." Damit seine Mannschaft wieder in die Spur kommt, will Galtier den Spielern anhand von Videomaterial aufzeigen, was sie in den ersten Saisonwochen derart gut gemacht haben, dass sie souverän durch die Liga marschierten. "Wir werden die guten Phasen der Mannschaft seit Saisonbeginn mit dem vergleichen, was jetzt passiert", sagte er am Sonntag und kündigte in diesem Zuge schon an: "Die Bilder werden für sich sprechen."