Die besten Torschützen der Top-Ligen Europas

In Deutschland hat mit Manuel Zehnder vom ThSV Eisenach der erste Spieler die Marke von 200 Saisontoren geknackt. handball-world wirft einen Blick in die Top-Ligen Europas, welche Spieler stellen die erfolgreichsten Torschützen und wo finden sich die Spitzenvereine?

In Deutschlands Beletage gibt es mit Kai Häfner (129) auf Rang 9 nur einen deutschen Spieler in den Top10, das sieht in den anderen europäischen Ligen durchaus anders aus. In Frankreichs Lidl Star Ligue sind mit Tom Pelayo (Dunkerque) und Gabriel Loesch (Aix en Provence) zwei Franzosen in den Top 5.

In anderen Ligen sind einheimische Spieler sogar ganz vorne. In Spanien reichen Carlos Alvarez von Ademar Leon insgesamt 120 Saisontore aus 20 Ligaspielen für Rang 1, auch in Polen hat Toptorjäger Mateusz Chabior von Schlusslicht KPR Legionowo nach 23 Spielen erst 122 Treffer erzielt.

177 Treffer hingegen hat Jeppe Gade von Dänemarks Schlusslicht Lemvig-Thyborøn Håndbold. In Ungarn haben die Teams erst 17 oder 18 Spiele in der Meisterschaft bestritten, Bence Nagy vom FTC Budapest reichen aktuell 98 Treffer für Rang 1.

In Frankreich teilen sich Nemanja Ilic (Toulouse) und Kamil Syprzak (Paris) aktuell den ersten Platz, Barcelonas Melvyn Richardson, Kielces Alex Dujshebaev und Szeged Mario Sostaric halten sich gerade noch in den Top5. In Dänemark hingegen hängt das Spiel von GOG auch sehr von Emil Madsen ab, der im Sommer zum THW Kiel wechselt.

chs

Deutschland

Platz Spieler Gesamt 7m 1 Zehnder, Manuel (ESA) 200 62 2 Gidsel, Mathias (FUX) 186 3 Mortensen, Casper Ulrich (HSV) 170 68 4 Andersson, Lasse Bredekjaer (FUX) 156 5 Kristjansson, Viggo (LEI) 148 44

Frankreich

Platz Spieler Gesamt 7m 1 Syprzak, Kamil (PSG) 141 56 2 Ilic, Nemanja (TOU) 141 53 3 Pelayo, Tom (DUN) 123 56 4 Loesch, Gabriel (AIX) 122 56 5 Marquez, Chema (SRV) 118 11

Spanien

Platz Spieler Gesamt 7m 1 Alvarez, Carlos (LEO) 120 35 2 Nolasco Macia, Adrian (SAG) 114 40 3 Martinez, Ramiro (BEN) 107 22 4 Tioumentsev, Alexander (SIN) 104 4 5 Richardson, Melvyn (BAR) 103 37

Dänemark

Platz Spieler Gesamt 7m 1 Gade, Jeppe (LEM) 177 51 2 Madsen, Emil (GOG) 174 39 3 Nicolaj Jørgensen (SØN) 167 41 4 Nielsen, Tobias (RIN) 159 53 5 Aar, Willian (RIB) 126

Polen

Platz Spieler Gesamt 7m 1 Chabior, Mateusz (LEG) 122 34 2 Podsiadlo, Pawel (TAR) 120 20 3 Adamski, Kacper (PUL) 118 15 4 Jarosiewicz, Piotr (PUL) 116 63 5 Dujshebaev, Alex (KIE) 108 5 - Cherkashchenko, Bogdan (KWI) 108

Ungarn